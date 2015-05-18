'10 bin yıllık buz tabakası 5 sene içinde yok olabilir'

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yaptığı son çalışmalar Batı Antarktika’daki 'Larsen B' buz sahanlığından kalan son bölümün 2020’ye kadar yok olacağını ortaya koydu.

Buz sahanlığı, buz tabakasının okyanusa açılan karaya bağlı uzantısı anlamına geliyor.

Çalışma sonuçları bir zamanların en sağlam buz sahanlığının, içinde bulunduğumuz 10 yıl sona ermeden yok olacağına işaret ediyor.

Buz sahanlıklarının eriyerek yok olması, deniz seviyesinde meydana gelecek hızlı yükselmeyle birlikte buzulların su altında kalması manasını taşıyor.