10 bin öğretmen adayının ataması yapıldı

T24 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 bin kadroya 9 bin 599 öğretmen atadı.



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğretmen atamaları dolayısıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerle başarılı bir şekilde yürüttükleri eğitim öğretim faaliyetlerine, bu atamaların taze bir kan getireceğini ümit ettiğini söyledi.





Bugüne kadar öğretmen atamalarının, yarı yıl ve yaz tatili dönemleri olmak üzere yılda iki kez yapıldığını hatırlatan Çubukçu, eğitim öğretim hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bundan sonra yaz tatili döneminde her yıl Ağustos ayındA bir defada atama yapmayı planladıklarını söyledi.





Bugün yapılan atamanın ise bir defaya mahsus olduğunu vurgulayan Çubukçu, bu atamanın, öğretmen istihdamına yönelik yeni planlamada, geçiş döneminde, öğretmenlerin mağduriyeti göz önüne alınarak yapıldığını bildirdi.





Çubukçu, ''Öğretmenlerimizin Şubat ayı atamalarına yönelik yaşanması muhtemel mağduriyetleri, KPSS sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirmenin, iki yıllık sürecin Temmuz ayında sona erecek olması nedeniyle bu yıl ilk defa ve son defa 10 bin atamayı Haziran ayında yapıyoruz. Bundan sonra bütün atamalarımız Ağustos ayında. Eylül ayında eğitim öğretim başladığında öğretmenlerimiz okulda olacaklar'' diye konuştu.





Bu atama döneminde kadroya geçecek sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonları, önce sağlık ve eş durumu özrü olan sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri için kullanılacağını belirten Çubukçu, öğretmenlerin özre bağlı yer değiştirme talepleri karşılandıktan sonra boşalacak pozisyonlar için de 9 Temmuzda sözleşmeli öğretmen atanacağını kaydetti.





Öğretmen atamalarının her zaman olduğu gibi kamuoyunun huzurunda açık, şeffaf ve net bir şekilde yapılacağını vurgulayan Çubukçu, atama sonuçlarının Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasında en kısa sürede yayımlanarak, öğretmen adaylarının bilgilendirileceğini söyledi.





Çubukçu, ''Atama yapılacak kadroların, yeniden yapılandırılmış zorunlu hizmet bölgeleri kapsamındaki eğitim kurumlarına öncelik vermek suretiyle dağıtıldığını belirtmek isterim'' dedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin, KPSS puanları yeterli olduğu takdirde kadrolu öğretmenliğe geçiş hakları bulunduğuna işaret eden Çubukçu, bununla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin bir sistem dahilinde kadroya geçirilmelerine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.





Ataması yapılan öğretmenlerin, Ağustos ayında alınacak öğretmen adaylarıyla birlikte göreve başlayacaklarını ifade eden Çubukçu, göreve başlayacak öğretmenlere başarılar diledi, öğrencilere bilgiden çok bilgiye ulaşma yollarını öğretmelerini istedi.





Konuşmaların ardından Çubukçu, salonda bulunan öğretmen adaylarından ve diğer katılımcılardan birer numara söylemelerini isteyerek oluşturulan 9 haneli başlangıç numarasıyla atamaları başlattı. Bilgisayar kurası sonucunda 10 bin kadroya koşulları uygun olan 9 bin 599 öğretmen, tercihlerine göre atandı. Atamalar sırasında, ekrandan atandıkları yerleri gören adaylar, birbirlerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.







