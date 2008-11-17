10 bin öğrenci yurt sırası bekliyor

Üniversite sayısının artması sonucu yurtlara olan talebin de artış gösterdiği bildirildi. 10 bin öğrenci yurt için sıra bekliyor.



Üniversite sayısının artması sonucu yurtlara olan talebin de artış gösterdiği, yeni yapılan 40 bin yatak kapasiteli 54 yurdun yanı sıra bazı binaların kiralanarak sıra bekleyen 10 bin öğrencinin mağduriyetinin giderilmesine çalışıldığı bildirildi.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 kenti ile bazı büyük ilçelerde 241 yurtta 215 bin öğrenciyi barındırdıklarını söyledi. Albayrak, sadece Şırnak'ta yurt bulunmadığına işaret ederek, bu ile önümüzdeki yıl yurt yapacaklarını bildirdi.



Üniversite sayısının artmasıyla yurtlara olan talebin de artış gösterdiğini anlatan Albayarak, talebin geçen yıla göre yüzde 40 oranında yükseldiğini ve halen 10 bin öğrencinin yurtta kalmak için sıra beklediğini bildirdi. Hasan Albayrak, "Yeni yapılan 40 bin yatak kapasiteli 54 yeni yurtla bu sıkıntıyı gidereceğiz" dedi.

