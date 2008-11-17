T24 LogoT24 Logo
Yaşam

10 bin öğrenci yurt sırası bekliyor

Üniversite sayısının artması sonucu yurtlara olan talebin de artış gösterdiği bildirildi. 10 bin öğrenci yurt için sıra bekliyor.

17 Kasım 2008 02:00

Üniversite sayısının artması sonucu yurtlara olan talebin de artış gösterdiği bildirildi. 10 bin öğrenci yurt için sıra bekliyor.

Üniversite sayısının artması sonucu yurtlara olan talebin de artış gösterdiği, yeni yapılan 40 bin yatak kapasiteli 54 yurdun yanı sıra bazı binaların kiralanarak sıra bekleyen 10 bin öğrencinin mağduriyetinin giderilmesine çalışıldığı bildirildi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 80 kenti ile bazı büyük ilçelerde 241 yurtta 215 bin öğrenciyi barındırdıklarını söyledi. Albayrak, sadece Şırnak'ta yurt bulunmadığına işaret ederek, bu ile önümüzdeki yıl yurt yapacaklarını bildirdi.

Üniversite sayısının artmasıyla yurtlara olan talebin de artış gösterdiğini anlatan Albayarak, talebin geçen yıla göre yüzde 40 oranında yükseldiğini ve halen 10 bin öğrencinin yurtta kalmak için sıra beklediğini bildirdi. Hasan Albayrak, "Yeni yapılan 40 bin yatak kapasiteli 54 yeni yurtla bu sıkıntıyı gidereceğiz" dedi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24