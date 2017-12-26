10 bin öğrenci yurdunun denetimi el değiştiriyor

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı, farklı kurumlardan izin alarak faaliyet yürüten öğrenci yurtlarının artık Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ruhsat alabileceğini duyurdu. MEB'e bağlı 4 bin yurdun olduğunu belirten Çakmakçı, 10 bin yurdun daha Bakanlığın kontorülüne geçeceğini yazdı.

Nuran Çakmakçı'nın "Yurtlarda tek yetkili Milli Eğitim Bakanlığı olacak" başlığıyla yayımlanan (26 Aralık 2017) yazısı şöyle:

İzmir Dikili’de özel bir yurtta yedi erkek öğrenciye cinsel istismarla gündeme gelen yurtlar daha önce de hem güvenlik, hem de istismar gibi konularda çok tartışıldı. Bütün bunların altında en büyük sıkıntı kuşkusuz denetim.

Farklı kurumlardan aldıkları izinlerle bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren bu yurtlar bundan sonra ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) izin ve ruhsat almaları halinde devam edebilecek.

MEB’e bağlı olarak faaliyet gösteren 4 bin yurt var. Ancak, başta belediyeler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan alınan ruhsatlarla hizmet veren yurtların açılış ve denetim işlerinin tek yetkilisi yine Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Bu yurtların ruhsat alma işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanacak. Böylece yaklaşık 10 bin kurum daha bakanlığın kontrolüne geçmiş olacak.

Ruhsat tek elden

Yurtlar ya da barınma hizmeti veren yerlerle ilgili bugüne kadarki en önemli boşluk yeterince denetim yapılmamasıydı. Çünkü yurtlar bugüne kadar farklı yerlere bağlıydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, valiliklerden ya da belediyelerden ruhsat alarak hizmet veriyorlardı. Sorunlarla gündeme gelince geçtiğimiz mayıs ayında MEB bir yönetmelik yayımlayarak her türlü denetim ve ruhsat verme yetkisini üzerine aldı. Bundan sonra özel barınma hizmeti sunan yerler, bakanlıktan ruhsat almadan hizmet veremeyecek. Bunun için de bir ‘Standartlar Yönergesi’ çıkarıldı.

10 bin aşkın yurt MEB denetimine

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan 4 bin yurda 2018 yılı içinde yaklaşık 10 bin kurum daha eklenecek. Son yaşanan olaylar sonrası konuştuğum Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, bu konuda hassas olduklarını söyleyerek, “Velilerimiz rahat olsun, gerekli önlem ve denetimleri biz titizlikle yapacağız, yapıyoruz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Biz mevzuat boşluğunu giderdik. Öncelikli konumuz güvenlik. Burada çalışacak personelin niteliklerini tanımladık. Müfettişlerimiz yurda gittiğinde bizde kaydı olmayan herhangi bir kişi varsa o yurt için gerekli işlemleri yapacak. Ayrıca çalışanların öğrenci sayısına ve büyüklüğüne göre kaç kişi olacağını biz belirleyeceğiz. Sağlık elemanı, güvenlik görevlisi, belletmen, rehber öğretmenlerin nitelik ve sayılarına bir standart getirdik. Her önüne gelen artık yurt işletmeciliği yapamayacak. Bu çalışanlara kurs programı açtık ve sertifika zorunluluğu getirdik. Bu yılın sonunda bu koşulları yerine getirmeyen kurumlar kapatılacak. 2019 Eylül ayına kadar binanın standartlarıyla ilgili eksikleri tamamlamaları için yurtlara süre verdik. Ancak, güvenlikle ilgili konular için 2019’u beklemeyeceğiz. Yurtta yer alan her çalışanın ataması bizim onayımızdan geçmiş olacak.”