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Dünya

10 bin Noel Baba MS'le mücadele için koştu

Madrid'de düzenlenen koşu renkli görüntülere sahne oldu

12 Aralık 2015 22:46

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Noel Baba kıyafetleriyle koştu. Noel Baba koşusunun gelirleri bu yıl MS hastalığı ile mücadele fonu için ayrıldı.

Madrid'de geçen yıl düzenlenen benzer koşuya 5 bin 173 kişi katılması rekor olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl kendi rekorunu kıran Noel Baba koşusuna katılımın 10 bin olduğu açıklandı.

Başlangıcı ve bitişi Santiago Bernabeu Stadı olan koşu beş buçuk kilometrelik şehir içi parkurunda yapıldı.

Her yaştan katılımın olduğu koşu Madrid sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Her yıl farklı bir sosyal etkinliğe katkı sağlayan Noel Baba koşusunun gelirleri bu yıl MS hastalığı ile mücadele fonu için ayrıldı.

 

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