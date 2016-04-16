10 bin lira maaşla cinsel içerikli film seyredecek çalışan aranıyor

Danimarka'nın Aarhus şehrinde bulunan Hornsleth Bar, haftada 20 saat cinsel içerikli film izleyecek eleman arıyor. İşe alınacak kişinin bir ayın sonunda alacağı maaş 9.500 TL olarak açıklandı. İlanda ayrıca adaya; bir bilgisayar, +18 filmlerin olduğu bir DVD arşivi, çeşitli cinsel içerikli sitelere ait hesap bilgileri ve özel bir ofis tahsis edileceği belirtildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Hornsleth Bar, aradıkları eleman hakkında sabit bir fikre sahip olmadıklarını sadece açık fikirli ve belirtilen konuda deneyimli bir kişiyle çalışmak istediklerini ifade etti. DailyMail'e konuşan Kristian von Hornsleth, ilana Facebook üzerinden ve e-posta ile çok fazla sayıda başvuru olduğunu söyledi.

İş için seçilecek kişi izleyeceği filmlerin içeriğinden ötürü 'PJ' meslek etiketi kısaltmasını alacak, tıpkı 'DJ' gibi. Şanslı kişi nisan ayının geri kalan günleri ve mayıs ayı boyunca bahsedilen mesleği icra edecek. Bütün müracaat sahiplerinin 18 yaşının üzerinde olması gerekiyor. Adayların ayrıca, neden herkesten daha iyi bir +18 film izleyicisi olduklarını belirten e-posta yazmaları da gerekiyor.

Bütün bu ilan olayı tuhaf bir şaka ya da tanıtım çabası gibi gelse de Hornsleth Bar verdikleri ilanda gayet ciddi olduklarını vurguladı. Kristian, neden ilan verdiklerini şu sözlerle dile getirdi: "Her şey aslında tuvaletlerimize sanat eserleri yerleştirmemiz ile alakalı. Tuvaletlerin içine ünlü +18 film yıldızlarının fotoğraflarını astım. Görsel sanatın içine biraz da ses eklemeniz gerekiyor. +18 filmlerin içinden yaklaşık 50-60 saatlik ses almak istiyoruz. Ama aynı kadının çığlıklarının olduğu sesi bütün bir döngü zamanı boyunca istemiyorum. Bu sebeple bir eleman istihdam edip, izleyebildiği kadar +18 film izlesin ve bizlere filmlerden aldığı sesleri düzenleyerek versin. Bu yüzden doğru aday, elbette ki deneyimli bir +18 film izleyicisi olmalı. Ayrıca iyi bir araştırmacı ve ses düzenlemeyi bilen biri olmalı.”

Danimarka'nın Aarhus ve başkent Kopenhag şehirlerinde bulunan Hornsleth Bar, kendine özgü tema bar çizgisiyle ülkenin gece hayatında kendini kanıtlamış bir yere sahip. Bar, misafirlerine neşeli bir yolla sanat sunmayı kendisine ilke edinmiş. Kristian bu ideali şu sözlerle dile getirdi: "Sanat galerileri her zaman sıkıcıdır. Orada dikilirsiniz, ucuz beyaz şarap içersiniz ve bunalıma girmiş gibi hissedersiniz. Biz sanatı ve eğlenceyi sunmak istiyoruz. Biz buna akıllı içicilik diyoruz. Bir şeyler içerken aynı zamanda konuşabileceğiniz bir içerik olmasından bahsediyorum. Bazı yönleriyle entellektüel bir bardan söz ediyorum.”

İlanda bahsedilen iş için seçilecek kişinin cinsiyetinin kadın ya da erkek olmasını önemsemediğini belirten Kristian, yaratıcı fikirlere sahip olan adayın tercih edileceğini söyledi. Kristian ayrıca düzenli olarak filmlerden aldığı sesleri güncelleyecek elemanın, kendisinin şahsi asistanı olarak çalışacağını da sözlerine ekledi.