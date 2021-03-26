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10 bin lira kaybettiği kumarhaneyi ihbar etti!

26 Mart 2021 11:36

İstanbul Esenyurt'ta kaçak bir kumarhanede tombala oynarken, parasını kaybeden adamın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken yakaladı. 

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde kumar oynatılan bir depoya gelen bir kişi, yaklaşık 10 bin TL kaybetmesi üzerine, kumarhaneyi polis ekiplerine ihbar etti.

İhbarı değerlendiren Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 28 kişiyi suç üstü tombala oynarken, yakaladı.

Yapılan incelemelerde 3 adet tüplü televizyon, bir adet projektör, tombala makinası ve oyun kartları ele geçirildi. (İHA)

 

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