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10 bin lira için otomobili çalıp yaktılar, 30 bin lira karşılığı serbest kaldılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da oto hırsızları Volkan K

26 Şubat 2018 14:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da oto hırsızları Volkan K. (26) ve Kerem U. (29) çaldıkları otomobili parçalarına ayırdıktan sonra yaktılar. 10 bin liralık parça söken 2 şüpheli, mahkemede araç sahibine 30 bin lira ödeyerek serbest kaldı.
Olay, Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi\'nde meydana geldi. Meryem Koçuşağı\'na ait 01 EFF 72 plakalı otomobili çalan Volkan K. ve Kerem U. aracın yaklaşık 10 bin lira değerindeki parçalarını söktü. Bu parçaları satmak isteyen zanlılar, daha sonra delileri ortadan kaldırmak istedi. Otomobili ıssız bir alana götüren hırsızlar aracı burada ateşe verdi. Kullanımalaz hale gelen otomobil, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Olay yerine çağırılan polis otomobilin Meryem Koçuşağı\'na ait olduğunu saptadı. Civardaki güvenlik kamelarını inceleyen ekipler zanlıları kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise otomobilin sökülen parçalarıyla birlikte 1 av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve kartuşlar ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan Volkan K. ve Kerem U., çaldıkları otomobilin sahibi Meryem Koçuşağı\'na 30 bin lira araç bedelini ödeme koşuluyla serbest bırakıldı.

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