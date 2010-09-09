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Yaşam

10 BİN KİŞİYE CAMİ AVLUSUNDA KAHVALTI İSTANBUL (A.A)

09 Eylül 2010 12:28

-10 BİN KİŞİYE CAMİ AVLUSUNDA KAHVALTI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından cami avlusunda 10 bin kişiye kahvaltı verdi.  Fatih Camisi avlusunda hazırlanan masalara konulan 10 bin kişilik poğaça, simit ve çay, namazdan çıkan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından ikram edildi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak birlikte kahvaltı yaptı. Yaklaşık 5 yıldır Fatih Camisi'nin avlusunda verilen kahvaltıyla birlikte ayrıca Sultanahmet ve Sümbülefendi Camisi'nde 12 bin kişiye de çorba ikram edildi.

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