10 bin İzlandalı evini Suriyeli göçmenlere açtı

İzlanda hükümetinin yalnızca 50 Suriyeliyi ülkelerine alabileceklerini açıklamasının ardından ülkenin önde gelen yazarlarından Bryndis Bjorgvinsdottir, Suriyelileri evlerine almak için Facebook'ta başlattığı kampanyaya destek verenlerin sayısı 10 bini aştı.

Telegraph Gazetesi’nin haberine göre, Bryndis Bjorgvinsdottir, barınağa ihtiyaç duyan Suriyeli göçmenleri evlerine almak için sosyal medyada insanları cesaretlendirdi ve 300 bin nüfuslu İzlanda'da 24 saat içerisinde 10 bin kişi, evlerini Suriyelilere açabileceklerini belirterek Facebook'taki kampanyaya destek verdi.

Kampanyaya destek verenlerden biri olan Hekla Stefansdottir, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında "Ben 6 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan bekar bir anneyim. Barınağa ihtiyaç duyan bir çocuğu evime alabilirim. Öğretmenim ve gelecek çocuğa İzlandaca konuşma, okuma, yazmayı öğretebilir, topluma uyum sağlamasını sağlayabilirim. Bir çocuğun ihtiyaç duyabileceği kıyafet, oyuncak, yatak gibi her şeye sahibiz. Uçak biletlerini de ben karşılarım" diye konuştu.

Yazar Bjorgvinsdottir, çıktığı bir yerel televizyon programında olay ile ilgili "Sanırım insanlar Akdeniz'de ve göçmen kamplarında ölen insanları yeterince gördüler ve artık bir şeyler yapılmasını istiyorlar" dedi.

Bakan Eyglo Hardardottir ise yetkili makamların Facebook'taki teklifleri incelediğini ve durumu değerlendireceklerini söyledi.