10 bin feet'te vergi yok

Bir şirket, Maliye Bakanlığı’na başvurarak, Türk Hava Yolları’nın kablosuz internet haberleşme sistemine sahip uçaklarında internet servis sağlayıcısı (ISS) ihalesini aldığını, THY’nin uluslararası uçuşlarında uçak içinde Wi-Fi hizmeti vereceğini belirterek, söz konusu işlemlerin KDV ve Özel İletişim Vergisi’ne tabi olup olmadığını sordu. Uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketlerinin KDV ve Özel İletişim Vergisi’ne (ÖTV) tabi olmadığı anlaşıldı

Maliye de “THY’nin uluslararası uçuşlarında uçaklar 10 bin feet yüksekliğe ulaştığında gerçekleşeceği ve işlemin Türkiye’de yapılan veya Türkiye’de faydalanılan bir hizmet niteliğinde olmadığı anlaşıldığından söz konusu hizmet KDV’nin konusuna girmemektedir. Ancak söz konusu hizmetten Türkiye’de yararlanılması durumunda KDV’ye tabi olacağı açıktır” görüşünü verdi.

Nasıl işleyecek?

Neşe Karanfil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, kişi ya da şirketler vergi mevzuatında tereddüt ettikleri bazı konuları Maliye Bakanlığı’na başvurarak görüş soruyorlar. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı da verdiği cevabı yani özelgeyi kamuoyuna da açıklıyor.

Maliye’ye, uluslararası uçuşlarda kullanılan internet paketinin KDV ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) karşısındaki durumu ile ilgili bir soru geldi. Gelen sorunun bir özetinin de verildiği özelgede, şirketin THY’ye Wi-Fi hizmeti vereceği belirtildikten sonra, yolcuların söz konusu internet paketini uçak havada iken şirketin ara yüzünden kredi kartı kullanılarak satın alacağı, sistemin; uçak içersinde yer alan kurulu donanım üzerinden bir yabancı ülke uydusuna bağlanacağı, bu uydunun veriyi yer istasyonuna ileteceği, yer istasyonunun veriyi şirkete aktaracağı, internet hizmetinin uydu sistemleri üzerinden verileceği, uydulara ait hizmet bedelinin THY tarafından ödeneceği, söz konusu internet hizmetinin uluslararası uçuşlarda uçaklar 10 bin feet yüksekliğe ulaştığında aktif olacağı belirtildi.

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