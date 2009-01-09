10 bin dolarlık yüzüğü geri istedi

Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk'ün aşkı bitti ama sansasyonlar son bulmadı. Bu kez de, Sağtürk'ün setteki arkadaşlarının yanında Korel'i arayarak, hediye ettiği 'tektaş'ı geri istediği iddia ediliyor!



Dizi setindeyken aradı



Sabah'ın haberine göre herkesin 'Evlenecekler' diye düşündüğü dönemde ayrılan Bergüzar Korel-Tan Sağtürk cephesinde sular durulmuyor! Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Sağtürk, rol arkadaşı Halit Ergenç'le yeni aşka yelken açan Korel'den, hediye ettiği 10 bin dolarlık tektaş yüzüğü geri istedi. Sağtürk'ün isteğine, 'Bez Bebek' dizisindeki arkadaşları da tanıklık etti.



Bir daha görüşmeyelim



Çünkü Tan Sağtürk, eski sevgilisini setteyken aradı ve herkesin içinde "Aldığım yüzüğü geri ver" dedi. Sağtürk'ün agresif tavırları arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Bergüzar Korel'in bu talep karşısında büyük şok yaşadığı ve "Yüzüğü hemen göndereceğim. Bir daha da görüşmek istemiyorum" dediği öne sürüldü.







