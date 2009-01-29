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Yaşam

10 bin dolara satılık sperm

Küresel mali kriz geldi, insanlar değişik para kazanma stratejileri geliştirdi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yumurtalıklarını satan kadın sayısı ikiye katladı.

29 Ocak 2009 02:00

Küresel mali kriz geldi, insanlar değişik para kazanma stratejileri geliştirdi. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre yumurtalıklarını satan kadın sayısı ikiye katladı.

Küresel mali krizin kalbi ABD'de insanlar geçimlerini sağlayabilmek için türlü yollara başvuruyor.

Bunların son örneği sperm ve yumurtalık satışı. ABD'de faaliyet gösteren 'Norheast Fertility Group'un yaptığı bir araştırmaya göre son 5 ayda yumurtalıklarını para karşılığı satan isteyen kadınların sayısı ikiye katladı. Yumurtalıklarını satmak için girişimlerde bulunan kadınların sayısında ise yüzde 30'luk bir artış söz konusu.

Krizi aşabilmek için yumurtalıklarını bağışlayan kadınlar 10 bin dolar (Yaklaşık 16 bin 200 TL) kazanç elde ediyor.

Yapılan başka bir araştırma göre ise potansiyel sperm bağışlayanların sayısı 2008'de bir önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdi.

Krizle boğuşan Amerikan halkı ilerleyen günlerde geçinebilmek için yeni keşiflere imza atacak gibi görünüyor.

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