10 bin çocuk sana minnettar

18 yıl önce kazada ölen Türkan Sedefoğlu, Türk Eğitim Vakfı’na 30 milyon TL bağışlamıştı.

Bursundan 10 bine yakın öğrenci yararlandı. Önceki günkü ölüm yıldönümünde mezarının başı çocuklarıyla dolup, taştı.



Türkan Sedefoğlu, 1956’da Türkiye’nin ilk radyo reklam ajanslarından Sedef Reklam’ı kurduktan sonra büyük bir servetin sahibi oldu. 62 yaşındaki başarılı iş kadını, 23 Ocak 1991’de Ankara’dan İzmit’e giderken trafik kazasında hayatını kaybetti.



Sedefoğlu vasiyetinde, kendi için annesinin yattığı Edirnekapı Mezarlığı’nda, yol kenarında bir mezarlık ve üzerinde Erguvan ağacıyla kır çiçekleri istedi. Çocuğu olmadığı için bugünün parasıyla değeri 30 milyon TL’ye yaklaşan servetinin büyük kısmını Türkiye Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışladı. Servetinin, maddi durumları nedeniyle okuyamayan öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri için kullanılmasını vasiyet etti. Sedefoğlu’nun eğitime attığı tohum, mezarındaki erguvanla birlikte büyüdü. Bursuyla okuyan öğrencilerin sayısı 10 bine yaklaştı.



Türkan Sedefoğlu, önceki gün, ölümünün 18’inci yılında Edirnekapı Şehitliği’ndeki kabri başında anıldı. Törene, 2005’te açılan TEV-Türkan Sedefoğlu İlköğretim Okulu’nun öğrencileri, Sedefoğlu’nun yakınları, burs alan üniversite öğrencileri ile TEV yöneticileri katıldı. TEV Genel Müdür Yardımcısı Güsel Bilal "Türkan Sedefoğlu, Türkiye’nin geleceği için eğitimin önemini biliyordu. Ülkenin geleceğine en büyük katkılardan birini yaptı. Kendi çocuğu yoktu ama şimdi 10 bin çocuğu var. Minnet ve rahmetle anıyor ve örnek olmasını diliyoruz" dedi.

