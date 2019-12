-10 BİN ÇİÇEKLE EVLENME TEKLİFİ) ESKİŞEHİR (A.A) - 03.12.2010 - Eskişehir'de bir kişi, kız arkadaşının otomobilini ve yolunu 10 bin çiçekle süsleyip evlenme teklifinde bulundu. Kent merkezindeki özel bir banka şubesinde çalışan Zeki Can (30), üç yıl önce tanıştığı öğretmen Zuhal Özkan'a (30) planladığı evlenme teklifi için ilginç bir yönteme başvurdu. Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete gelen kız arkadaşı Özkan'ın yol kenarına park ettiği otomobilini ve çıkış yolunu, bir grup arkadaşının yardımıyla her birinde 10'ar kır çiçeği olan toplam bin deste çiçekle donatan Can, daha sonra aracın yanına gizlendi. Bu arada, Zuhal Özkan'ı telefonla arayan arkadaşları, kendisini dışarıya çağırdı. Apartman önünde binlerce çiçekle karşılaşınca şaşıran Özkan, erkek arkadaşı Can'ın evlenme teklifine ''evet'' deyip verdiği yüzüğü parmağına taktı. Çok şaşırdığını belirten Zuhal Özkan ''Böyle güzel bir evlenme teklifi hiç beklemiyordum'' dedi. Zeki Can da 10 bin çiçekli evlenme teklifi için bir aydır hazırlandıklarını ifade ederek, ''Evlenme teklifime 'evet' cevabı aldığım için çok mutlu oldum. Düğünümüzü yazın yapmayı planlıyoruz'' diye konuştu. Yoldan geçerken ya da çevredeki binaların balkon ve camlarına çıkarak ilginç evlenme teklifine tanıklık edenler de genç çifti alkışlarla tebrik etti.