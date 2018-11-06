10 bin balıklı Antalya Akvaryum'da balık sayısı iki katına çıkacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - BEŞ milyon litre su kapasiteli ana tankı, 131 metre uzunluğu ve 3 metre genişliğindeki dünyanın en büyük tüneline sahip Antalya Akvaryum\'da 2019 sezon hazırlıkları başladı. 10 bin civarında balık barındıran akvaryumda gelecek yıl bu rakamın iki katına çıkması planlanıyor.

Antalya Akvaryum İşletme Müdürü İsmail Arık, çalışmalar hakkında bilgi verdi. 7 yıl önce kapılarını bölge turizmi için açan Antalya Akvaryum\'u şu ana kadar 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten Arık, ilklerin merkezi olmaya devam edeceklerini kaydetti. Merkezin birçok yerinde yenilikler yaptıklarını anlatan Arık, balık sayısını artırmak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İsmail Arık, \"Ana tank dışında dünya denizleri ve nehirlerinin yaşatıldığı 40 farklı tematik akvaryum bulunan merkezde, ana tank içindeki balık sayısı iki katına çıkarılacak. Köpek bağından vatoza kadar çeşit çeşit balığın bulunduğu akvaryumda 10 bin civarında olan balık sayısı, gelecek sezonla birlikte iki katına çıkacak\" dedi.

Akvaryum bünyesinde balıkların doğal ortamını bozmadan düzen kurduklarını söyleyen Arık, \"Ana tankımızın içindeki eko sistem balıkların özgür yaşam alanları birbirine çok yakın. Normal şartlarda akvaryumlarda balıklar iç içe yaşadığı için yavrulama ve çiftleşme olayına pek rastlanmaz. Fakat burada bir yıl içinde hem köpek balıklarından hem de vatozlardan yavru aldık. Bu da demek oluyor ki kendilerini rahat hissediyorlar. 50 kişilik bir ekip, balıkların konforu için 7/24 görevde\" dedi.

Turizmde yaşanan olumsuzlukları geride bıraktıklarını hatırlatan Arık, \"Açıldığımız günden bu yana 5 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. Her yıl bu rakam çoğalmaya devam ediyor. Rus ve Avrupa pazarının ilgisi memnuniyet verici. Yerli turistimiz de akvaryumu gezmekten geri kalmıyor. Misafirlerimize eşsiz bir ortam sunduğumuzu düşünüyorum\" diye konuştu.



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