T24 LogoT24 Logo
Yaşam

10 bin 500 lise mezunu memur alınacak

KPSS şartı aramayan kurumlarda başvuru resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor

23 Şubat 2018 15:13

Birçok kamu kuruluşu, Şubat ve Mart ayı içerisinde en az lise mezunu olmak şartıyla 10 bin 500 memur alımı yapacak.

Posta'nın haberine göre, bazı kurumlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) belirledikleri taban puanı alma şartı koyarken, bazı kurumlar ise KPSS istemiyor. Başvuru tarihleri, her kurumun kendi resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, adayların başvuru yapabilmesi için bazı şartlar arıyor. Adaylarda genel olarak aranan nitelikler ise şöyle: “Görevini yapmasına engel bir sağlık problemi olmamak (engelli alımları hariç), askerliğini yapmış olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, casusluk ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlememiş olmak.

Göç İdaresi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, Ankara DOB, TİM, Adli Tıp Kurumu, ÇSGB, KOSGEB, Merkez Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TEİAŞ, ÖSYM, TÜSEB, TÜSAŞ, TÜVASAŞ, Sivas Valiliği, MKEK, Bursa Yıldırım Kaymakamlığı, Tekkeköy Belediyesi, TÜLOMSAŞ, MASAK.

ETİKETLER

SGKmemurlise mezunuKPSS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24