-10 bilen 1 kişi 202 bin 107 lira ikramiye kazandı ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 202 bin 107 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 486. haftada 9 bilen 108 kişi bin 248'er lira, 8 bilen bin 927 kişi 69 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 662 kişi 13 lira 75'er kuruş, 6 bilen 113 bin 532 kişi 2 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 456 kişi de 1 lira 80'er kuruş ikramiye alacak. Talihlinin kuponunu İstanbul/Beykoz'dan yatırdığı belirtildi. Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 347 bin 365 lira 11 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, olimpiyat oyunları, savunma sanayi ile Kredi ve Yurtlar Kurumuna 808 bin 418 lira 97 kuruş, KDV olarak 537 bin 108 lira 25 kuruş ve şans oyunları vergisi olarak 299 bin 414 lira 44 kuruş aktarılacak.