10 aylık dönemde, satılan her 10 araçtan 7'si otomatik vitesli

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları bu yılın ocak-ekim dönemiyle geçen yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında yüzde 76,3 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2020'nin 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 78,1 büyüyerek 588 bin 354 adet seviyesinde gerçekleşti.



Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, 10 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 artışla 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99,7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.

Satılan her 10 arabadan 7'si otomatik vitesli

Ekim sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 324 bin 825 adetle yüzde 69,9 paya sahip olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 140 bin 206 adetle yüzde 30,1 olarak belirlendi.

Yılın on aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 68,6, satış adedi de 184 bin 218 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2019'un aynı dönemine göre yüzde 76,3 artış gösterdi.