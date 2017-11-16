10 ayda toplam 14 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yayınlanan rapora göre 2017 yılının ilk 10 ayında ibraz edilen toplam 651 milyar liralık çekin 14 milyar liralık tutarı karşılıksız çıktı.

TBB Risk Merkezi’nin yayınladığı Ekim ayı çek raporuna göre; 2017’nin 10 aylık döneminde bankalara ibraz edilen 530 bin keşideciye ait 17 milyon adet çekin toplam tutarı 651 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 11 artarken; keşideci sayısı yüzde üç, çek adedi ise yüzde beş azaldı.

Yılın ilk 10 ayında, bankalara ibrazında karşılıksız işlemi yapılan, 44 bin keşideciye ait 380 bin adet çekin toplam tutarı 14 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 27 bin keşideciye ait toplam üç milyar ira tutarındaki 87 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 38, keşideci sayısı yüzde 28, adet ise yüzde 43 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.8 puan azalarak yüzde 2.2, adet olarak ise 1.5 puan azalarak yüzde 2.2 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve adedinin en yüksek olduğu beş il sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu.