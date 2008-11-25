10 ayda 36 kadın gözaltında tacize uğradı

Türkiye 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne dertli girdi. Son 10 ayda 36 kadın gözaltı ya da cezaevinde tacize uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu



Bir grup kadın avukat ve insan hakları aktivistinin kurduğu ‘Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Bürosu’, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ öncesinde açıkladıkları, yılın ilk 10 ayına ilişkin rapora göre, 24’ü cezaevlerinden, toplam 36 kadın gözaltında taciz ve cinsel taciz iddiasıyla başvuruda bulundu.



25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ için hazırlanan rapora göre 2008 yılının ilk 10 ayına ilişkin veriler şöyle:



• Bir kadın hamileyken, bir diğeri de altı aylık çocuğuyla gözaltına alındı

• 11 vakanın faili olarak polis, 25’inin jandarma ve asker, ikisinin özel tim, 24’ünün gardiyan, 24’ünün tutuklu, birinin belediye başkanı olduğu iddia ediliyor

• Kadınlardan 28’si siyasi nedenle gözaltına alınmış.

• 27’si kendisi siyasi olduğundan, biri ailesinin siyasi olması nedeniyle tacize uğradığını savunuyor.

• Sekizi adli nedenlerle gözaltına alınmış.

• Bunlardan biri 27 yıl önce de üç polis tarafından tecavüze uğradığını öne sürüyor.

• Bu yıl iddialarla ilgili 33 dava açıldı.

• Beş dava mağdurların lehine sonuçlandı.



