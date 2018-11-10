10 ayda, 3 milyon 307 bin sürücüye trafik cezası kesildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı. 2018\'in 10 aylık döneminde polis ve jandarma bölgesinde trafik ekiplerince 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi. Sürücülere kesilen cezalarda bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18\'lik artış oldu.

100 günlük Eylem Planı\'nda trafik güvenliğiyle ilgili ortaya konulan; \'bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması\' hedefinin gerçekleştirilmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı, trafik denetimlerini artırdı. Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince yapılan sıkı denetimlerle 2018\'in 10 aylık döneminde ölümlü trafik kazası sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı. Olay yerinde ölüm oranında da ise yüzde 0.3\'lük azalma olduğu kaydedildi. 2018\'in 10 aylık döneminde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi. Geçen yıla göre sürücülere kesilen cezalarda bu yıl, yüzde 18\'lik bir artış yaşandı. Bu yılın 10 ayında araç plakasına kesilen cezalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 arttı. Bu yıl 8 milyon 338 bin 527 araç plakasına trafik cezası kesildi.

HATALI 4 BİN YAYA CEZADAN KAÇAMADI

Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, kurallara uymayan yaklaşık 4 bin yayaya trafik cezası verildi. Ayrıca, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan yolculara da ceza yazıldı. 2018\'in 10 ayında toplam 21 bin yolcuya ceza verilirken, geçen yılın aynı dönemine göre ceza kesilen yolcu sayısında yüzde 186\'lık bir artış oldu.

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bu yıl yapılan denetimlerde sürücü belgesi geri alma oranı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 33 arttı. Bu yıl 10 aylık döneminde toplam 138 bin 976 sürücü belgesi geri alındı. Geçen yıl aynı dönemde geri alınan sürüsü belgesi sayısı ise 104 bin 634\'tü. Sürücü belgesi geri alma işlemlerinde en fazla artış yüzde 88 ile uyuşturucu madde ölçümü yaptırmamaktan kaynaklandı. Uyuşturucu ölçümünü sırasıyla, yüzde 40\'la 100 ceza puanı, yüzde 38 uyuşturucu kullanmak, yüzde 31,4 alkol, yüzde 31 alkol ölçümü yaptırmamak takip etti. Diğer nedenlerden dolayı sürücü belgesi alınanların oranı ise yüzde 72 oldu.

849 BİN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucunda; bu yıl trafikten men edilen araç sayısı 849 bin 266 oldu. Fahri trafik müfettişlerinin uyguladığı 182 bin 42 ceza tutanağa çevrilirken, zabıtanın uyguladığı 230 bin 201 ceza kesildi. Zabıtların uyguladığı cezalarda tutanağa çevirme oranında yüzde 211\'lik artış oldu.