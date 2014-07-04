10 ay önce yüz nakli olan Salih Üslün hayatını kaybetti

Antalya’da 10 ay önce yüz nakli olan ve iki hafta önce uyuşmazlık nedeniyle yüzünün yüzde 60’lık bölümü alınan Salih Üslün hayatını kaybetti.

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 31 yaşındaki Muhittin Turan’ın yüzü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Edirne’den gelen çiftçi Salih Üslün’e geçen 23 Ağustos’ta, 7.5 saat süren ameliyatla nakledildi.

Hastanenin 4’üncü, Türkiye’nin 6’ncı yüz nakli operasyonunda Salih Üslün’e alt-üst çene, saçlı deri ve dil de dahil olmak üzere tam yüz nakli yapıldı. Operasyon sonrasında gençlenen Salih Üslün’ün yüzünün yüzde 60’lık bölümü, 16 Haziran’da uyuşmazlık nedeniyle 5 saat süren operasyonla alındı. Sağ bacağından alınan deri parçası, çıkartılan yüzün yerine nakledilen Salih Üslün’ün alt ve üst çene kemikleri alınmadı. Operasyon sonrasında durumu ağırlaşan Salih Üslün, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Salih Üslün, 2008 yılında samanlığına giren bir fareyi yakalamak için kovalarken av tüfeğinin namlusunun üzerine düşüp silahın ateş alması sonucu yaralanmış ve çok sayıda operasyon geçirmişti