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Yaşam

10 ay arayla aynı satte

Bar işletmecisi Engin Temel'in intikam amacıyla öldürülmüş olabileceği ihtimali araştırılıyor.

10 Aralık 2008 02:00

Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel öldürüldü. Temel’in bu yılın başında ölen, “Miss Dream of the World” birincisi Hazal Müezzinoğlu’nun sevgilisi olduğu öğrenildi.

Bu yılın başında trafik kazasında ölen, “Miss Dream of the World” birincisi Hazal Müezzinoğlu’nun sevgilisi, Şişli’deki Love Bar’ın işletmecisi Engin Temel (24), dün sabah evine girerken öldürüldü.

Harbiye’deki işyerinden dün sabaha karşı çıkan Temel, Şişli’de oturduğu eve girerken saldırıya uğradı. Temel, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucunda, başından ve göğsünden vuruldu. Silah sesini duyarak dışarı çıkan apartman görevlisi, Temel’i yerde kanlar içinde buldu. Acı olayı duyan arkadaşları, Temel’in evine koşarken, genç işletmecinin cenazesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntülere el konuldu

Daha çok eşcinsellerin gittiği Love adlı barın işletmecisi olan Temel’in ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Soruşturmayı yürüten ekipler, ilk olarak olay yerini gören güvenlik kameralarının görüntülerine el koydu. Polis, işletmeci kimliğinden dolayı olayın ekonomik sorunlar yüzünden işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hesaplaşma mı var?

Üzerinde durulan bir ihtimal de şubat ayında trafik kazasında ölen Hazal Müezzinoğlu’yla (24) ilgili bir hesaplaşma olasılığı. Müezzinoğlu’nun kaza sırasında içinde bulunduğu otomobili kullanan kişi, Temel’in polis kuzeni Sezer Berktaş’tı. Berktaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak bir süre sonra tahliye edilmişti. Öte yandan Temel ve Müezzinoğlu’nun aynı saatlerde ölmeleri dikkat çekti.


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