10 Avrupa ülkesinde Türklere yönelik 70 ırkçı eylem gerçekleştirildi

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Avrupa’da Türkiye Kökenlilere yönelik Irkçı ve Yabancı Düşmanlığı İçerikli Eylemler” başlıklı raporu açıkladı. Buna göre, 2013 yılı içerisinde 10 Avrupa ülkesinde Türklere, ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli eylem sayısı 70. Almanya, 38 eylemle ilk sırada. Almanya’yı, daha az eylemle, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere gibi ülkeler takip ediyor. Irkçı ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin ilk hedefi ‘camiler’ oldu. Geçtiğimiz yıl 30 camiye yönelik saldırı yapıldı. Kişilere yönelik 20, evlere 10 eylem gerçekleştirildi. Raporda şu değerlendirmelere yer verildi:

Saldırı, kundaklama ve tehdit mektupları

Eylemler, en sık eylem yöntemleri olan “saldırı”, “kundaklama” ve “tehdit mektubu” olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar dışındaki eylemler “diğer” olarak kaydedilmiştir. İki veya daha fazla eylem türünü içeren olaylar ise sadece bir eylem türüne göre kaydedilmiştir.

Saldırı olayları dayak, sözlü olarak küfür ve hakaret, cami, dernek ve işyerlerini taşlama, camlarını kırma, Müslüman mezarlıklarını tahrip etme, işyerlerini basarak işyeri sahipleri ile çalışanlarını darp etme, evleri basarak aileleri darp ve tehdit etme ve benzeri biçimlerde meydana gelmiştir.

Patlayıcı yerleştirme ve yangın

Kundaklama olayları, patlayıcı madde yerleştirme, ev, cami ve işyerlerine yanıcı madde atma, yangın çıkarma veya yangın girişiminde bulunma gibi olayları içermektedir.

Tehdit türü eylemler evlerin, derneklerin, camilerin ve işyerlerinin posta kutusuna dini ve milli değerlere hakaret içeren mesajlar ve mektuplar bırakma, mektup yoluyla ölümle tehdit, duvarlara tehdit içerikli yazılar yazma, ev ve işyerlerini basarak kişileri ülkeyi terk etmeleri için tehdit etme gibi biçimlerde meydana gelmiştir.

Domuz başı attılar, duvarlara gamalı haç çizdiler

Diğer olaylarsa mesken, işyeri, cami ve derneklere domuz başı atma, duvarlara gamalı haç, küfür ve hakaret içerikli yazı ve işaretleri çizme ve benzeri eylemleri içermektedir.

2013 yılında işlenen ırkçı ve yabancı düşmanlığı saikli eylemler daha ziyade saldırı olarak gerçekleşmiştir. Kişilere, dini sembollere veya meskenlere yönelik saldırıların yanı sıra, cami ve derneklerin duvarlarına/camlarına gamalı haç çizmek, küfür ve hakaret içerikli yazı ve işaretleri yazmak kayıtlara en çok giren eylemler olmuştur.

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