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Yaşam

10 Aralık'ta İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu ülkeyi terk edeceğini belirtti

04 Aralık 2015 23:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bu hafta sonu ülkeyi terk edeceğini ancak gece ayaz ve soğuk havanın iç ve doğu bölgelerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi. 

Meteoroloji’nin önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerine göre; Türkiye üzerinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin hafta sonunda Doğu Karadeniz kıyı illerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Sistemin soğuk havasının ise yağışların kesilmesinin ardından yurdumuzun iç ve doğu bölgelerinde kuvvetli gece ayazları ile birlikte önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.

Yurdun bu hafta sonu ve gelecek hafta boyunca kuvvetli bir yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacağı beklendiğinden ülkede genellikle yağış beklenmez iken Marmara bölgesi ile ülkenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi meydana geleceği tahmin edildi.

‘10 Aralıkta İstanbul’a kar yağışı bekleniyor’ başlık ve konulu yazıların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini yansıtmadığıra dikkat çeken Genel Müdürlük, “Genel Müdürlüğü olarak 10 Aralık Perşembe günü İstanbul’da kar yağışı tahmin edilmemektedir" açıklamasını yaptı.

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