10 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Ankaragücü - Medipol Başakşehir

20.00 Kasımpaşa - Kayserispor

GALATASARAY - PORTO MAÇINA DOĞRU

15.30 Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

16.00 Sarı kırmızılı ekip Porto maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.45 Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncu basın toplantısında konuşacak. 18.30 Portekiz temsilcisi Galatasaray maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ

- Malmö maçının hazırlıkları sürecek.

13.30 2 yıl önce Vodafone Park çevresinde yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler anısına Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek.

ATLETİZM

17.30 Avrupa Kros Şampiyonası\'nda mücadele eden Atletizm Milli Takımı yurda dönecek.

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Adana Demirspor - Giresunspor

19.00 Gazişehir Gaziantep FK - Balıkesirspor Baltok

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

19.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

\'VAR\'IN TÜRK FUTBOLUNA GETİRDİKLERİ\' KONULU PANEL

13.00 \'VAR\'ın Türk futboluna getirdikleri\' konulu panel gerçekleşecek.