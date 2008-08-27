10 Aralık Hareketi partileşiyor

AKP ve CHP’yi eleştiren 10 Aralık Hareketi, hazırladığı broşürde, vatandaşlara ‘çağdaş sosyal demokrat odaklı, güçlü bir partinin birlikte kurulması için bir araya gelmeleri’ çağrısında bulundu



Sözcülüğünü Prof. Dr. Burhan Şenatalar’ın üstlendiği 10 Aralık Hareketi, kuruluşunun 3. yılında partileşme çalışmalarını hızlandırdı.

2005’te Şenatalar, Prof. Dr. Fuat Keyman ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim adamı ve sanatçının katılımıyla kurulan hareket, “Çağdaş sosyal demokrat yeni bir parti için” başlıklı bir broşür hazırladı. Broşürle, vatandaşlara ve sosyal gruplara ‘çağdaş sosyal demokrat odaklı güçlü bir partinin birlikte kurulması için bir araya gelmeleri’ çağrısında bulunan hareket, hedeflediklerini aktardı.



‘AKP ülkenin önünü tıkıyor’



“Bugün, Türkiye’de geniş kitlelerin yeni, özgün, ileri ve hedefi açık biçimde ortaya konmuş böyle bir adıma özlem duyduğuna ve bu hedef doğrultusunda hep birlikte yola çıkarsak, başarılı olacağımıza inanıyoruz” denilen broşürde AKP, dini duyguları siyasete alet ederek ülkenin önünü tıkadığı, tercih ettiği hayat tarzını ortak yaşam alanlarında egemen kılmaya ve ideolojik tercihlerini küçük yaştakilere dayatmaya çalıştığı gerekçeleriyle eleştirildi.

CHP ise AKP’ye karşı güçlü ve inandırıcı bir iktidar alternatifi olamadığı, Kürt sorunu ve AB gibi alanlarda yeni açılımlara sırtını döndüğü gerekçesiyle eleştirildi.



Türbanla eğitime yeşil ışık

Broşürde Türkiye’nin siyasette kapsamlı bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu vurgulanarak, parti içi demokrasinin, hukukun ve saydamlığın kalıcı biçimde egemen kılınması, lidere ve dar kadroya dayalı sisteme son verilmesi gerektiği kaydedildi. Kamu hizmetini sunan personelin türbanla hizmet sunamayacağı, ancak bunun dışındaki durumlarda kadınların başlarını örtmeleri ya da açmaları yönündeki her türlü baskıya karşı olunduğu belirtilen broşürde, Kürt sorununun çözülmesi için kültürel hakların geliştirilmesi gerektiği bildirildi.

Broşürde, güçlü bir iktidar alternatifi olabilecek çağdaş bir sosyal demokrat partinin, köktencilik ve darbe yolunu tıkamada etkili olacağı kaydedildi.



