10 Ankaralı gazeteci yanıtladı: 2018'de ne olacak?

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, aralarında Abdulkadir Sevi'ninde yer aldığı Ankara'lı 10 gazeteciye 2018'de Türkiye gündemini etkleyebilecek gelişmeleri sordu. Erken seçim, İyi Parti, OHAL, Abdullah Gül ve Selahattin Demertaş'a ilişkin 6 soruyu yanıtlayarak 2018'e dair görüşlerini beyan etti.

Deniz Zeyrek'in "2018’de ne olacak? 6 soruda 10 Ankaralı gazetecinin siyasi kehanetleri..." başlığıyla yayımlanan (31 Aralık 2017) yazısı şöyle:

Türkiye siyaseti de yeni yıla hazırlanıyor. Ankaralı dokuz meslektaşımla, gelecek yılda Türkiye siyasetine yön verebilecek gelişmeleri masaya yatırdık. Altı başlık çıkardık. Bana eşlik eden diğer dokuz meslektaşımın dördü TV kanallarının, üçüyse gazetelerin Ankara’daki temsilcileri. Aralarında Ankara’da yaşayan iki de siyaset yazarı var. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dışındaki meslektaşlardan izin almadığım için, onların yanıtlarını ünlü ‘Chatham House’ kurallarına göre aktarıyorum. İşte Ankaralı gazetecilerin 2018 siyaset kehanetleri...

Soru 1

Erken seçim olur mu?

Deniz Zeyrek: Taşeron düzenlemesi, milliyetçi ve dini söylemlerin yükselmesi, genel seçimden önce yapılacak yerel seçimlerde oyların düşme riski, ekonomiden gelen sinyaller bir erken seçim ihtimalini güçlendiriyor. Ancak anket sonuçlarına bakılırsa, bu durumda bir erken seçim yapılmaz.

Abdulkadir Selvi: 2018’de erken seçim beklemiyorum. Olmaz.



Diğer yanıtlar:

- Seçim yasasında değişiklik olursa anayasa gereği ilk seçim bir yıl sonra yapılacağı için 2018’de seçim beklemiyorum.

- Erken seçim büyük olasılık...

- Türkiye’de olağanüstü bir durum olmazsa erken seçim olmaz. Dış destekli bir kaos tehdidi durumunda meydan okuma şeklinde bir seçim kararı alınabilir.

- Ekonomide toparlanma olursa evet, daha kötüye giderse hayır.

- Seçim olmaz. Cumhurbaşkanı kapalı ve açık toplantılarda net olarak “Olmayacak” diyor. “Taşeron uygulaması, ilave kadro seçimi gösteriyor” dense de olmaz.

- AK Parti bugüne kadar hiç erken seçime gitmedi. Şartlar böyle olursa erken seçime gidilmeyecektir.

Soru 2

OHAL kalkar mı?

Deniz Zeyrek: Bütün sinyaller seçimlere dek OHAL’le devam edileceğini gösteriyor.

Abdulkadir Selvi: OHAL’in kalkmasını beklemiyorum.



Diğer yanıtlar:

- Kalkmaz, Erdoğan kararname çıkarma yetkisine sahip olana kadar OHAL ve KHK imkânını kullanmak ister. Yani OHAL, seçime dek sürer.

- 2018’de OHAL’in kalkma ihtimali çok düşük.

- Erken seçim olursa, seçimden sonra belki. Yoksa, seçim sonrasına kadar kalkmaz.

- Bu mücadele biçimiyle OHAL’i gerektiren nedenlerin ortadan kaldırılması mümkün değil. Dolayısıyla 2018 OHAL’le geçer.

- 2018’de OHAL kalkmaz. Seçime kadar hatta sonrasında da sürebilir.

Soru 3

Meral Akşener ve İyi Parti tutar mı?

Deniz Zeyrek: Bütün imkânsızlıklarına ve önüne çıkan engellere rağmen ortaya koyduğu performans, baraj sorunu olmayan bir parti olarak siyasi hayatımıza girdiğini gösteriyor. Önemli bir hata yapmadığı sürece bir boşluğu dolduracağı kesin.

Abdulkadir Selvi: Akşener tutmaz.





Diğer yanıtlar:

- Akşener’in partisi bugünkü haliyle pek bir gelecek vaat etmiyor. Siyasi mevtalardan oluşan bir kurucu kadroyla zayıf bir başlangıç yaptı.

- Akşener tıkanan siyaseti açar. Bu nelere yol açabilir, asıl mesele bu.

- ‘Akşenervari’ bir siyasi hareketin Türkiye’de karşılık bulması imkânsız. Akşener’in ismi İsmail Cem, Abdüllatif Şener, Hüsnü Doğan ve Hüsamettin Cindoruk gibi siyasilerin yanına yazılacak.

- Başlangıçtaki havasından her geçen gün uzaklaşan bir parti görünümüne doğru gittikleri için zor ama barajı geçmeleri çok mümkün.

- Tutar.

- Kadro ve söylem sorunu var. MHP’den ve CHP’den oy çalma konusunda belli bir başarı gösterebilir ancak şu anda tutmuş görünmüyor.

Soru 4

Erdoğan-Bahçeli ittifak işini ileriye götürür mü?

Deniz Zeyrek: Yüzde 50+1 zorunluluğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki ilişkiyi bir ‘ortak yaşam’ formuna dönüştürdü. Erdoğan, oranı ne olursa olsun Bahçeli’nin desteğine, Bahçeli de Erdoğan’ın başarısına ihtiyaç duyuyor.

Abdulkadir Selvi: Öyle görünüyor. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakı ileriye götürecekler.



Diğer yanıtlar:

- Bahçeli ittifakı süreli bir ittifaktır ve tüketilmek üzeredir, belki bir seçime kadar bu bitkisel hayat ittifakı sürer.

- Türkiye bu denli dış destekli bir tehditle karşı karşıya olduğu sürece Erdoğan-Bahçeli ittifakı devam eder. Ortak cumhurbaşkanı adayından, ortak milletvekili listesine kadar gidebilir.

- Götürür, hatta o işe olmuş bitmiş gözüyle bakılabilir bile artık.

- Götürmez.

- AK Parti ve MHP ittifakı daha geniş bir ittifak olur. Küçük partiler de katılır.

- Erdoğan-Bahçeli ittifak konusunda taktiksel bir pozisyon aldılar. Bunu sonuna kadar götüreceklerdir. Ancak koalisyon tablosu oluşturacak netlikte bir yönetim şemasına ilerlemez.

Soru 5

Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu daha görünür olur mu?

Deniz Zeyrek: Abdullah Gül ve Bülent Arınç, hükümetin ve Cumhurbaşkanı’nın icraatlarına dair daha sık görüş beyan edebilirler. Bu adı konulmamış bir siyasi harekete de dönüşebilir. Ancak Ahmet Davutoğlu’nun son kertede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çekecek çıkışlar yapmasını beklemiyorum.

Abdulkadir Selvi: Gül’ün daha görünür olacağı anlaşılıyor ama etkili olur mu? Emin değilim. [2018’de ne olacak 6 soruda 10 Ankaralı gazetecinin siyasi kehanetleri...]

Diğer yanıtlar:

- Gül, Arınç ve Davutoğlu daha görünür olabilirler. Ama Erdoğan varken aday olmazlar.

- Gül ve Davutoğlu iki ayrı denklemi işaret eder. Seçim olasılığında bir araya gelirler mi? Soru bu. Artçı sorusuysa; “Gelirlerse ne olur?”. Bence ciddi bir siyasi seçenek olur. Süreç Gül ve Davutoğlu’nu, istemeseler de zorla buraya getiriyor.

- Mevcut siyasi atmosfer devam ettiği sürece Gül cephesinde bir hareketlilik olmaz. Türkiye’de siyaset Erdoğan karşıtlığı üzerine yapıldığı sürece Gül ve çevresi dahil bu cenahta bir hareket imkânsız.

- Gül ve Arınç olur ama Davutoğlu zor.

- (Daha çok) Görünürler.

- Abdullah Gül aktif siyaset yapmaz ancak cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali yüksek. Halktan teveccüh görebilir.

Soru 6

Enis Berberoğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest kalır mı?

Deniz Zeyrek: Enis Berberoğlu serbest kalır. Ancak Demirtaş konusunda olumlu gelişme beklemiyorum.

Abdulkadir Selvi: Enis Berberoğlu kalabilir. Ama Demirtaş konusunda umutlu değilim.



Diğer yanıtlar:

- Enis Berberoğlu belki ama Demirtaş içeride kalır.

- Cezaevinde geçirdikleri süreye bakıldığında haklarında bir mahkûmiyet çıksa da tutuksuz yargılanmaları mümkündür.

- (İkisi de) Serbest kalmaz.