10 altın gıda kuralı

Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli gıda tüketimi için tavsiye ettiği “10 Altın Kural” arasında, pişirilmiş gıdaların sıcakken tüketilmesi, gıdalar hazırlanırken yeterince ısıtılması gibi bilgiler yer alıyor.



Tarımsal Kalkınma Vakfı'ndan edinilen bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı gıda tüketimini yaygınlaştırmak için bazı pratik bilgileri dikkat çekici şekilde halkın bilgisine sunuyor.



Örgütün, “Sağlıklı Gıda Tüketimi İçin 10 Altın Kural” başlığı altında hazırladığı bilgiler içinde, vatandaşlara sağlıklı gıda tüketimiyle ilgili önemli tavsiyelerde bulunuluyor.



Güvenli olması için işlenmiş gıdaların öncelikli olarak tercih edilmesi istenen kurallar arasında, gıdaların iyi pişirilmesi gerektiği de tavsiye ediliyor. Pişirilen gıdaların her tarafının en az 70 dereceye ulaşması gerektiği belirtiliyor.



Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri arasında şu bilgiler yer alıyor:



• Pişirilmiş gıdalar oda sıcaklığına kadar soğudukları zaman üzerlerindeki mikropların sayısı hızla artmaya başlar.

• Pişirilen gıdaların uzun süre bekletilmesi mikropların çoğalma riskini artırır. Bu nedenle güvenli olması açısından, pişirilmiş gıdalar henüz sıcakken tüketilmelidir.

• Ayrıca pişirilmiş gıdalar, 10 derecenin altında dikkatlice saklanmalıdır. Pişmiş ile çiğ gıdalar arasına temastan kaçınılmalıdır.

• Gıdaları hazırlamaya başlamadan önce ve her aradan sonra eller güzelce yıkanmalıdır.

• Bütün mutfak yüzeyleri temiz tutulmalıdır.

• Gıdalar, böceklerden, kemirgenlerden ve diğer hayvanlardan korunmalıdır.

• Gıdaları hazırlamak için temiz su kullanmak içmek kadar önemlidir.

• Eğer su kaynağıyla ilgili bir şüphe varsa gıdalara eklemeden önce kaynatılmalıdır.

• Kaynağından şüphelenilen su eğer içilecekse buz haline getirilmelidir.

• Özellikle bebekler için hazırlanacak yiyeceklerde kullanılan suya dikkat edilmelidir.

