10 adımla kadınları anlamak

T24-

fayda var. Evet, onları belki bugüne kadar anlayamadık; ama bu, hiçbir zaman anlayamayacağımız anlamına gelmiyor. Tarihî gün geldi çattı; bu sayfalardaki 10 altın kuralı hatmettiğinizde, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Erkekler inanın, inanın erkekler; güzel günler göreceğiz, güneşli günler…

Onları her zaman anlayamazsın

bunu, kabullen. DURUM: Daha ilk dakikadan sizi umutsuzluğa sevk etmek gibi olmasın ama kadınları %100 anlamak, her an ne istediklerini çözebilmek, ne yazık ki imkânsız. Sevgilinizi bir yere davet ettiğinizde, gelmek istemediğini söylüyorsa, bu, onun “gelmek istemediği” anlamına gelmez. Sevgiliniz, aslında sizin ne kadar ısrar edeceğinizi ölçüyor da olabilir. Kadınların tatmin olma mekanizmasını çözmek, Sigmund Freud’a bile nasip olmadı. Çünkü kadınların davranışlarıyla istekleri ya da hisleri, birbiriyle alakasız olabiliyor. Kadınların çoğunun romantik erkeklerden hoşlandıklarını söyleyip, günün sonunda; sert, kaba saba erkeklerin etkisinde kalmalarında, bu durumun etkisi var. Psikanalizin babası Sigmund Freud, “30 senedir kadın bilinci üzerine çalışıyorum, hâlâ ne istediklerini çözmüş değilim.” diyorsa, ortada ciddi bir sorun olduğu aşikârdır zaten. HAMLE: Kadınlarla erkekler arasındaki en büyük problemlerin kaynağı, iletişimsizlik olarak görülüyor. Kadınlar, erkeklerin konuşmaktan hoşlanmadığını öne sürüyor. Oysa biz erkekler, çözüm üretmeye programlanmış varlıklar olduğumuz için, konuşma yetimizi de ancak gerekli durumlarda kullanıyoruz. Kadınları çözmek derdindeyseniz, başlangıç olarak, onlara bol bol soru sormanız gerekiyor. Evet, gerekli ya da gereksiz, soru sorun; bırakınız, konuşsunlar



Kadınlar, bize göre daha fazla değişti.



DURUM: Her ne kadar erkek dünyası için metroseksüellik, überseksüellik gibi birçok kavram ortaya atılsa da, erkekler, “klasik erkek” düsturundan çok da fazla uzaklaşmadı. Ataerkil toplum yapısının genlerimize işlediği özellikleri, zaman içinde kaybetmedik ve hâlâ hepimiz, mini eteğe, sevgilimiz giydiği takdirde karşıyız. Sosyologlara göre; kadınları anlayamamamızın bir sebebi de, onların daha fazla değişim göstermiş olmasıdır. Anlayacağınız üzere, değişen toplum yapısı kadınlara özgürlük sağladıkça, onların yaşadığı değişim, bizimkine göre çok daha belirgin oldu. HAMLE: Günümüzde, nesiller arasındaki farklılıkların, geçmiş zamanlara göre çok daha fazla olduğu bir gerçek. Dolayısıyla, klasik kadın figürünü aklınızdan silin; şimdinin kadını, geçmişe göre çok daha karmaşık özellikler barındırıyor.



Sen ne istersen, o da onu istiyor.

DURUM: Kadın güzel olmalı, bakımlı olmalı değil mi? O hâlde, “Erkeğin bakımlı olmasına gerek yok.” safsatalarından uzak durmak gerekiyor. Nasıl ki biz, ilgi alanlarımıza; örneğin önemli bir derbi maçını izlemek için arkadaşlarımızla sabaha kadar içmemize saygı duyulmasını bekliyorsak, sevgililerimizin de büyük alışveriş merkezlerinde kendilerini kaybetmesine saygı göstermeliyiz. Devir, eşitlik devri. HAMLE: Bir ilişkiden ne gibi beklentileriniz olduğunu net bir şekilde kendinize itiraf edebiliyorsanız, bu beklentileri karşı taraftan talep etme stratejinizi de daha kolay belirleyebilirsiniz.



Kafalarında, ısmarlama bir erkek figürü var.

DURUM: “İzdivaç” programlarındaki gibi; “Evi olsun, otomobili olsun. Çok esmer, çok da sarı olmasın. Kaşlı, gözlü, kıllı olsun.” benzeri bir ısmarlamadan bahsetmiyoruz; ancak şurası gerçek ki, bütün kadınların kafasında bir erkek fi gürü var ve sizi, o fi gürle devamlı surette karşılaştırıyorlar. Bu durumdan çok memnun değilseniz, farklı yollar izlemelisiniz. Öncelikli olarak, kadınların görerek değil, duyarak memnun olduklarını bilmeniz şart! Onlara, sevginizi göstermeniz değil, söylemeniz gerekir. Dolayısıyla, sevgilinizle birlikte bulunduğunuz bir ortamda, istediğiniz gibi değil de sevgilinizin istediği gibi davranırsanız; kesinlikle, bu durumdan memnun olacaktır. HAMLE: Karşınızdaki kadın, tartışma sırasında söylediğiniz lafl ardan ya da yaptıklarınızdan ötürü size çıkışıyorsa; siz de kendi kozunuzu kullanın. Yaptığınız fedakârlıkların, inceden lafını edin. Çünkü kadınlar, duyarak tatmin olur ve işitsel hafızaları da kuvvetlidir. Tabii, fedakârlıklarınızı ona hatırlatırken; bunları onun gözüne sokmadan, inceden, usulca yapın.



Çelişki, isteklerinin doğasında var.

DURUM: Kadınlar, yıllar boyunca eşitlik istedi; erkekler de o eşitliği onlara verdi. Ancak kadınlar, bu eşitliğin yanında, kendilerini koruyup kollayacak adamların peşine düştü. Sosyologlara göre, “dominant maço karakter”, artık rağbet görmüyor; ancak, kadınların arzuladıkları erkek figüründe, bu karakterin izlerine mutlaka rastlanıyor. HAMLE: İçinizden geldiği gibi davranın; kırılıp üzüleceği konusunda endişelenmeyin. Sadece, ifadelerinizi çok dikkatli seçin. Dördüncü durumda da söylediğimiz gibi, incitici herhangi bir sözü ömür boyunca unutamama kapasitesine sahip olmaları, kadınları tedirgin edici kılar



Kadınlar güvenlik ister.

DURUM: Kadınların en ilkel güdülerinden olan güvenlik, tavırlarında ve tercihlerinde gözle görülür bir şekilde ortaya çıkabiliyor. 2008 yılında Fransa’da yapılan bir araştırma, zengin erkeklerin eşlerinin çok daha kolay bir şekilde orgazm olduğunu gösterdi. Bu, aslında zevk ve şehvetin kaynağını ortaya çıkaran önemli bir sonuç. Şartlar değişse de, modern dünyanın gereklilikleri doğal hayattan çok farklı olsa da; kadınlar, hâlâ mağarada bekleyen hemcinslerinin ava yolladıkları güçlü erkeklere benzer partnerler arıyor. Günümüzde, avın karşılığı, para ve güç oluyor. Yine de duruma fiziksel olarak baktığımızda; geniş omuzlu, sağlam göğüslü bir erkek, kadınların gönül telini titretiyor. HAMLE: Onunla konuşun . Ona, onu nasıl koruyacağınızı anlatın; birileri tarafından zarar görmesine izin vermeyeceğinizden bahsedin. Bunları duymak, onu mutlu edecektir. Herhangi bir ortamda, ona vekâlet edin ve sorumluluk aldığınızı hissettirin; bir restoranda basit bir sipariş verme ritüeli sırasında da bunu gösterebilirsiniz, yolda yürürken elini tutarak da...



Üç günlük sakal gibisi yok.

DURUM: Modern erkeğin, düzenli olmasının; gerek iş gerek sosyal hayatında, bir gereklilik olduğunu biliyoruz. Bu derli toplu hâl ve bakım düsturu içinde, üç günlük sakalla yaratılan hafi f yabani hava, kadınları çıldırtıyor. Bu çıldırma durumuna, stilistlerin ilginç bir yaklaşımı var. Zira onlar, modern toplumda doğayı referans alan imgelerin, karşı cinste heyecan uyandırdığını iddia ediyor. Sürekli bahsedilen, sert erkek imajının köşelerinden arınmış tavrını en net yansıtan unsur, üç günlük sakaldır (Ne fazla serkeş, ne fazla temiz.) belki de. Kadınların ilkel güdülerine görsel olarak dokunan ama fazlasıyla modernize olmuş bu görüntüyle , hem maço erkekleri hem metroseksüel erkekleri düşleyen kadınları etkileyebilirsiniz. Orta yol diye, buna denir. HAMLE: Her gün tıraş olmayın; bu kadar basit!



Çok kibar olmayın, nadiren de olsa kaba saba olun.

DURUM: Sekizinci başlığa geldik ve bu başlık, anlattıklarımızla çelişkili gibi durabilir. Ne yazık ki, kadınların doğası bu şekilde yaşamalarına imkân tanıyor. Bir mekânda sessizce oturan bir erkek; kimine göre pısırığın teki kimine göre “gözleriyle çok şey anlatan gizemli adam” olabiliyor. Dolayısıyla, genel geçer kurallardan bahsetmek zorundayız. Bütün kadınlar, elbette, kendilerine iyi davranan, kibar ve toplum içinde kendisini yücelten erkeklere bayılıyor. Ancak bir taraftan da, fl örtöz, çevredeki kadınların ilgisini çeken adamlar daha vazgeçilmez oluyor. Etrafınızda, kendisini aldatan, aşağılayan erkeklere bağlanmış kadınlar görebilirsiniz. Bu “ tehlikeli” adama bağlanma durumunun temelinde, hem diğer kadınlarla mücadele edip arzulanan erkeği elde etmiş olmanın tatmini hem de bahsi geçen arıza adamı yola getirme tutkusu yatıyor. Kadınlar, mücadeleyi sever; onlara, istediklerini verin. HAMLE: Diğer kadınlarla ilgilenin. Kırmızı çizgiyi geçmeden, ufak oyunlar oynayın. Zaten ilişkisi olan erkekler diğer kadınların ilgisini çekeceğinden, işiniz, yalnız bir adama göre daha kolay. Ancak, kadınlarla iletişimi mükemmel olan adam imajı çizerken, ilginizin merkezine sevgilinizi oturtmayı unutmayın.



Tek olmak, kadınların en büyük hayali.

DURUM: 2009 yılında Almanya’da yapılan bir deney, kadınların ve erkeklerin cinsel ilişkiye bakış açısında ne gibi farklılıklar olduğunu göstermek açısından önem taşıyor. Deneye katılan kadınlara ve erkeklere; hiç tanımadıkları bir karşı cinsle kahve içmek, bir evde buluşmak ve cinsel ilişki yaşamak teklifl erine nasıl yaklaştıkları soruldu. Erkeklerin ve kadınların yarısı, kahve teklifi ne sıcak bakarken; bir evde vakit geçirme konusunda, erkeklerin %68’i, kadınların ise sadece %8’i onay verdi. İş cinsel ilişkiye gelince, kadınların neredeyse tamamına yakını, tanımadığı bir erkekle cinsel ilişkiye girmeyeceğini beyan ederken; erkeklerin %85’i, teklife sıcak baktıklarını açıkladı. Bu deney, kısa vadeli aksiyonlara bizim daha yatkın olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki bu isteğin veya tercihin altında, doğal sebepler var. Aynı partnerle ilişkiye girdikçe, erkeğin salgıladığı dopamin hormonu azalma gösteriyor. Bu da, erkeğin aldığı zevkin düşmesine neden oluyor. Ancak kadınlar, belli bir partnerle daha çok kez ilişkiye girmekten zevk alıyor. Hâl böyle olunca, kadın tek olmak istiyor. Üstelik gelişen teknoloji, sosyal ağlar ve bireylerin takibini kolaylaştıran cihazlar, sadakat yoksunlarının yakayı ele vermesini kolaylaştırıyor; aman dikkat! HAMLE: Eğer hayatınızın sonuna kadar birlikte olabileceğinizi düşündüğünüz bir kadın bulduysanız, ne mutlu size! Diğerleri için; durmak yok, savaşa devam.



Kadınlar, her daim yanlarında olan, onlarla ilgilenen erkek ister.