10-13 Ağustos haftası kültür yaşam etkinlikleri

Yazın son günlerine doğru yaklaşırken, İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri azalıyor. Tiyatro ve sinemaların yoğun olacağı kentte konser etkinlikleri de yapılacak.

ArtfulLiving’in derlediği, 10-13 Ağustos arası kültür yaşam etkinlikleri şöyle:

10 Ağustos Çarşamba

Attila Marcel

21:30 / Sinema / Bomontiada

Sylvain Chomet’in yönetmenliğini üstlendiği hayatının kontrolünü eline almaya çalışan Attila Marcel’in trajikomik hikayesi açık hava sinemasında izleyiciyle buluşuyor. Hem renkleri, hem müzikleri hem de oyunculuklarıyla kendine hayran bırakan film çocukluğundandan beri iki aristokrat halasıyla Paris’te bir apartman dairesinde yaşayan Paul’un Bayan Proust ile tanışmasıyla değişen yaşamını konu ediniyor. Bomontiada’da gerçekleştirilecek gösterim ücretsiz.

Jehan Barbur

19:15 / Konser / Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi

60 m2 VIP Card tarafından düzenlenen Müzik Boğaz’dan Gelir tekne konserlerinin çarşamba günkü konuğu Jehan Barbur olacak. 18:45’te Haydarpaşa İskelesi’nden, 19:45’te ise Kabataş Turizm İskelesi’nden kalkan tekne yolcularını Jehan Barbur’un melankolik ve kendine has yorumu eşliğinde Boğaz’da benzersiz bir deneyime doğru yolculuğa çıkaracak. Etkinlik biletlerini Biletix’ten edinebilirsiniz.

11 Ağustos Perşembe

Rüzgarın Hatıraları

21:00 / Sinema / UNIQ Açıkhava Sineması

Özcan Alper’in ödüllü filmi Rüzgarın Hatıraları açık havanın büyülü atmosferinde izleyiciyle buluşuyor. Onur Saylak, Sofya Khandemirova, Mustafa Uğurlu ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı film İstanbul’dan kaçan Aram’ın hikayesini anlatıyor.

Shirley

20:30 / Tiyatro / Akasya Kültür Sanat

Günlük hayatın sıkıcılığı ve sıradanlığı içinde kaybolmuş ve pek çok kadın gibi hayallerini unutalı çok olmuş Shirley’nin komik ve eğlenceli öyküsü sahnede. Sumru Yavrucuk’un tek kişilik komedisi Will Russel’ın oyunundan uyarlama Shirley’nin yönetmenliğini de yine deneyimli oyuncu Yavrucuk üstleniyor.

12 Ağustos Cuma

Bülent Ortaçgil

22:30 / Konser / KadıköySahne

Kent müziğinin efsanevi ismi son albümünden parçalarıyla KadıköySahne’de sevenleriyle buluşacak. Söz ve bestelerin tümünün kendisine ait olduğu Sen albümünden parçalarının yanı sıra klasikleşmiş eserlerini de seslendirecek Ortaçgil konserinin biletlerini Biletix’ten edinebilirsiniz.

Hey Douglas

22:00 / Konser / Dorock XL

70’lerin saykodelik, funk, soul şarkılarını bugünün ritmiyle bir araya getiren VEYasin’in ya da tam adıyla Yasin Vural’ın projesi Hey Douglas Dorock XL’de sahne alacak. Kulaktan kulağa yayılarak son dönemin en popüler projelerinden biri haline gelen Hey Douglas’ı canlı dinlemediyseniz bu fırsatı kaçırmayın.

Belgica

21:00 / Sinema / UNIQ Açıkhava Sahnesi

Belgica müziğe ve eğlenceye doymak isteyenleri açık hava sahnesine davet ediyor. İstanbul Film Festivali’nin bu seneki favori filmlerinden Belgica tutkusunu yeni açtığı bara akıtan Jo’nun ve hayatından mutsuz Frank’in hikayesini anlatıyor. UNIQ Açıkhava’da izleyiciyle buluşacak film Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle dönmüştü.

13 Ağustos Cumartesi

Babylon Soundgarden Çeşme

10:00 / Konser / Babylon Çeşme

Müziği doğayla birleştiren festival Soundgarden Çeşme Doritos sponsorluğunda Çeşme’de. Festival ruhuna hasret kalanlar için doğru adres Soundgarden’da yer alan isimler arasında punk ve ska akımının önemli temsilcilerinden Athena, DJ Funky “C” ve İstanbul elektronik müzik sahnesinin usta isimlerinden Kaan Düzarat performansları gün boyu devam edecek. Festival biletlerini almak için hâlâ vaktiniz var.

Kalben

20:00 / Konser / IF Performance Hall

Kendi söz ve bestelerinden oluşan şarkılarını Soundcloud aracılığıyla paylaştıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Kalben, Sofar’la tanınırlığını arttırmıştı.

Etkileyici ses tonu ve şarkı sözleriyle hafızalarda yer eden Kalben, IF Performance Hall’da gerçekleştireceği konserinde son albümünden parçalarını da seslendirecek.