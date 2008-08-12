T24 LogoT24 Logo
Sosyal Güvenlik

10 - Vergi avantajınız

12 Ağustos 2008 03:00

Kendiniz ve eşiniz adına ödediğiniz katkı paylarını gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz! Böylece vergi avantajını kullanarak bireysel emeklilik sistemi için cebinizden çıkan tutarı vergi avantajını kullanarak düşürebilirsiniz.
İşverenler de çalışanlar adına ödedikleri katkı paylarını vergi matrahlarından indirebilirler.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını;

- Ücretli çalışanlar ücretinin %10'unu aşmamak üzere (GVK. Mad. 63/3)

- Yıllık beyanname verenler beyan ettikleri gelirin %10'unu, (GVK. Mad. 89/1) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak üzere gelir vergisi matrahından indirebilirler.

- İşverenler de yine yukarıdaki limitler çerçevesinde doğrudan gider yazmak suretiyle kurumlar vergisi matrahından indirilebilirler. (GVK. Mad. 40/9)

Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24