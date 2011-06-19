-1 YILDIR CAMİDE YAŞIYORLAR İNEBOLU (A.A) - 19.06.2011 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1 yıl önce evleri yıkılan 7 kişilik aile, Göçkün köyündeki kullanılmayan camide yaşıyor. İnebolu'ya bağlı Göçkün köyünde oturan Demirci ailesi, yaklaşık 1 yıl önce oturdukları ahşap evin yıkılma tehlikesi karşısında muhtar Aziz Küm tarafından köyde kullanılmayan eski camiye yerleştirildi. Köy muhtarı Aziz Küm, camiye yerleştirilen Selahattin Demirci (56), babası Niyazi Demirci (79), eşi Nebahat Demirci (35), çocukları Kader (11), Pınar (9), Deniz (8) ve Çiğdem'in (5) kışı, duvarlarında çatlaklar olan ve çatısında çökme tehlikesi bulunan camide geçirdiklerini söyledi. Selahattin Demirci'nin 2001 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını kaydeden Küm, kaymakamlığın yardımları ve köylülerin desteğiyle Demirci ailesi için yeni bir evin inşaatına başlanıldığını belirtti. Ailenin bitmesini sabırsızlıkla beklediği evin kaba inşaatının tamamlandığını dile getiren Küm, ''Evin sıva, elektrik ve su tesisatı ile diğer işleri için maddi desteğe ihtiyacımız var. Kış gelmeden Demirci ailesinin evlerine kavuşması için hayırseverlerimizin destek bekliyoruz. Ev için yapılacak yardım, en büyüğü 11 yaşında olan 4 çocuğa sahip çıkılması ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri noktasında önem taşıyor'' diye konuştu.