T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1 YILDIR CAMİDE YAŞIYORLAR İNEBOLU (A.A)

19 Haziran 2011 13:56

-1 YILDIR CAMİDE YAŞIYORLAR İNEBOLU (A.A) - 19.06.2011 - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 1 yıl önce evleri yıkılan 7 kişilik aile, Göçkün köyündeki kullanılmayan camide yaşıyor. İnebolu'ya bağlı Göçkün köyünde oturan Demirci ailesi, yaklaşık 1 yıl önce oturdukları ahşap evin yıkılma tehlikesi karşısında muhtar Aziz Küm tarafından köyde kullanılmayan eski camiye yerleştirildi.   Köy muhtarı Aziz Küm, camiye yerleştirilen Selahattin Demirci (56), babası Niyazi Demirci (79), eşi Nebahat Demirci (35), çocukları Kader (11), Pınar (9), Deniz (8) ve Çiğdem'in (5) kışı, duvarlarında çatlaklar olan ve çatısında çökme tehlikesi bulunan camide geçirdiklerini söyledi.  Selahattin Demirci'nin 2001 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını kaydeden Küm, kaymakamlığın yardımları ve köylülerin desteğiyle Demirci ailesi için yeni bir evin inşaatına başlanıldığını belirtti.  Ailenin bitmesini sabırsızlıkla beklediği evin kaba inşaatının tamamlandığını dile getiren Küm, ''Evin sıva, elektrik ve su tesisatı ile diğer işleri için maddi desteğe ihtiyacımız var. Kış gelmeden Demirci ailesinin evlerine kavuşması için hayırseverlerimizin destek bekliyoruz. Ev için yapılacak yardım, en büyüğü 11 yaşında olan 4 çocuğa sahip çıkılması ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri noktasında önem taşıyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24