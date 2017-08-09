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Politika

1 yılda, yaklaşık 100 bin eser ‘kayboldu’

CHP’li Yedekçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na soru önergesi verdi

09 Ağustos 2017 00:24

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak, 2006-2007 dönemine ait eksik görünen eserlerin akıbetini TBMM gündemine taşıdı. 99bin 154  adet eserleri ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazılı soru önergesi veren Yedekçi, “Bir yıl içerisinde eksilen 99.154 eserin akıbeti ne olmuştur” diye sordu.

Yedekçi’nin müzelerdeki eksiklik için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a yönelttiği sorular şöyle:

TÜİK verilerine göre 2006 yılında ülkemizde ki müzelerde bulunan toplam eser sayısı 2.866.303, 2007 yılına ait müzelerdeki toplam eser sayısı ise 2.767.149’tur. Görülmektedir ki arada eksilen eser sayısı 99.154’tür.

- Bir yıl içerisinde eksilen 99.154 eserin akıbeti ne olmuştur?

- Bu eserler çalınmak suretiyle mi eksilmiştir? Çalındıysa gerekli soruşturma ve adli işlemler yapılmış mıdır? Çalınmadıysa eserler nerededir?

- Hangi müzelerimizden hangi eserler vardır? Hangi müzelerimizin envanterinde eksiklikler vardır

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CHPMilletvekiliGülay Yedekçi

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