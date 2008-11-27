1 yılda artı 6 milyon seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, eski seçmen kütüğünün bir kenara bırakıldığını, Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ne göre yeni seçmen kütüğü oluşturulduğunu ve bu kütüklerin ilk kez 29 Mart 2009’daki yerel seçimde kullanılacağını söyledi.



21 Ekim 2007 halkoylaması sırasında 42 milyon 629 bin 733 olan seçmen sayısı da 6 milyon artışla 48 milyon 265 bin 644’e yükseldi. Aydın, dün düzenlediği basın toplantısında, aradaki farkın büyüklüğüne dikkat çekilince, bunun yeni sistemden kaynaklandığını savundu.



Aydın, "Daha önce evlere gidilerek yazım yapılıyordu. Vatandaş bize gelip kütüklere yazılmıyordu. Yasa değişti. Elimizdeki kütüğü bir kenara bıraktık. Adres kayıt sistemini esas alarak yeni bir kütük oluşturduk ve 18 yaşını dolduranları da yazdık. Herhalde fark bundan kaynaklandı" dedi. Aydın, T.C. kimlik numarasıyla bilgisayar ortamında tutulan kayıtlar ile mükerrer oyun önüne geçileceğini savundu ve yerel seçimlerde ilk defa parmak boyanmayacağını söyledi.



Seçmen sayısı değişebilir



Güncelleştirmeler sonunda seçmen sayısı değişebilir. Bu adrese dayalı sistem ile seçmen kütüğü oluşturmamız konusunda ilk denememiz. Seçime bu kütük ile girmeyeceğiz. Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi de bu kütüklerin kamuoyun tarafından denetlenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi amaçlı.



Muhtarla işimiz kalmadı. Seçmen kütüğünde olmayan ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak. Nüfus müdürlüğü o kişinin orada oturduğuna karar verirse, kaydını yapacak. Bu durumda biz de otomatik olarak kütüklere alacağız. İtiraz halinde Emniyet, Jandarma kanalıyla o kişinin o adreste oturup oturmadığını araştırılacak. Elektrik, su faturası, kira kontratı da istenebilecek.



