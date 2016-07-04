1 yılda 3 bin haber linkine erişim engeli!

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, internete sansür yasasının yürürlüğe girdiği 15 Nisan 2015’ten bu yana 3 bin haber linkinin engellendiğini söyledi.

Sansürün uzun süredir sistematik olarak devam ettiğini belirten Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

“TİB önce kapatıyor. Sonra Sulh Ceza Hakimliği aracığılı ile karar aldırıyor. Kararın içeriği gösterilmiyor. 5651 sayılı İnternet Kanunu’nu 8-a maddesine göre kapatıyorlar. Kararlar Anayasa’ya aykırı ve hukuksuz. Şu ana kadar 40 yakın AYM başvuru yaptık. Binlerce site sadece hükümete muhalif olduğu için engelleniyor."

Yeni Hayat'a konuşan Prof. Akdeniz şöyle devam etti:

"Eğer bir suç işlenmişse içerikle ilgili soruşturma açarsınız. Bütün siteyi hedef almazsınız. AİHM, kararlarında 15-30 günlük kapatmalara ‘mutlak sansür’ diyor. Türkiye’de site kapatılınca bir daha açılmıyor. Yeni alan adları ile devam ediliyor ama onlarda sürekli kapatılıyor. Mutlak sansür uygulanıyor. Şu anda siyasi sansür var. AYM’ye başvurup oradan da sonuç çıkmazsa AİHM’e gidilmeli.”