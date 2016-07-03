TİB: Haber sitelerine sansür talebi Başbakanlık'tan, itiraz hakkına gerek görmedik!

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Dairesi Başkanı Ahmet Kılıç, aralarında Yeni Hayat gazetesinin de bulunduğu 6 haber sitesine getirilen erişim engeliyle ilgili olarak, “Sizinle ilgili talep Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nden geldi. Talepte ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu güvenliğinin korunması’ için erişim engelleme ve içerik çıkarma istendi" dedi. "Talebi daha sonra ‘hukuka uygun mudur, değil midir?’ diye mahkeme denetim için Sulh Ceza Hakimliği’ne götürdük. Dün itibariyle onaylamıştı" ifadesini kullanan Kılıç, “İtiraz hakkınızı neden kullanmadınız?” sorusuna ise “Gerek görmedik” yanıtını verdi.

Kılıç, “Bir gazetenin internet sitesini topyekun nasıl kapatırsınız? Örneğin Hürriyet gazetesiyle ilgili talep gelse aynı şeyi mi yapacaktınız?” sorusunu da, “Talep gelsin aynı şeyi Hürriyet’e de yaparız!” diye yanıtladı.

Yeni Hayat'ın "Sansür talebi Başbakanlık’tan" başlığıyla yayımlanan haberi şöyle:

Yeni Hayat gazetesi ile birlikte 6 gazete ve haber sitesine perşembe akşamı yasak getiren Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan (TİB) itiraf gibi açıklama geldi. TİB İnternet Dairesi Başkanı Ahmet Kılıç, “Talep Başbakanlık’tan geldi, uyguladık. İtiraz hakkına gerek görmedik.” dedi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) gazetemizin web sitesi “yenihayatgazetesi.com” ile birlikte 6 gazete ve haber sitesini kapatma gerekçesinin hukuksuzluğu ortaya çıktı.

İki gündür telefonlara cevap vermeyen TİB yetkilileri, kapatma talimatının Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı’ndan geldiğini itiraf etti. TİB İnternet Dairesi Başkanı Dr. Ahmet Kılıç kapatmanın idari bir karar olduğunu itiraf eden şu açıklamayı yaptı: “Sizinle ilgili talep Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nden geldi. Talepte ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu güvenliğinin korunması’ için erişim engelleme ve içerik çıkarma istendi. Talebi gerçekleştirdik. Talebi daha sonra ‘hukuka uygun mudur, değil midir?’ diye mahkeme denetim için Sulh Ceza Hakimliği’ne götürdük. Dün itibariyle onaylamıştı.”

Kılıç, Başbakanlık’ın talebi ve Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına ilişkin bilgi verilmemesi ile savunma dahi alınmamasına cevap veremedi. Başbakanlık’tan gelen talep yazısına “İtiraz hakkınızı neden kullanmadınız?” sorusuna ise “Gerek görmedik.” cevabı verdi. 5651 sayılı Kanunun 8. madde (milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması) EK-A bendini gerekçe gösterdi. İnternete sansür tartışmalarına sebep olan bu maddeye göre, TİB Başbakanlık’tan gelen yazıyla 4 saat gibi kısa sürede karar verip, Sulh Ceza Hakimlikleri’nden jet karar çıkarıyor.

Ahmet Kılıç, Başbakanlık talimatı ve Sulh Ceza Hakimliği kararında hangi haberlerin yer aldığı bilgisini de vermedi, “Neyle suçlandığınız konusunun içeriği hakkında mahkemeden bilgi alabilirsiniz.” demekle yetindi. “Bir gazetenin internet sitesini topyekun nasıl kapatırsınız? Örneğin Hürriyet gazetesiyle ilgili talep gelse aynı şeyi mi yapacaktınız?” sorusuna, “Talep gelsin aynı şeyi Hürriyet’e de yaparız!” cevabını verdi. Mahkemelerin kapalı olduğu ve 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde alınan karar ve uygulamayı da “Hiçbir zamanlama kastımız yok.” diyerek savundu. Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü Bilal Durdalı ise telefonlara çıkmadı. Önceki gün ulaşılan bir TİB yetkilisi ise konuyla ilgili soruya şu cevabı vermişti: “Niçin kapatıldığınızı öğrenmek için yaptığınız haberlere bakın.”

Sorumluların bulunması çağrısında bulunmuştuk

TİB bildirimde bulunmadan geçtiğimiz perşembe akşamı saat 20.30’da “yenihayatgazetesi.com” adresini erişime kapattı. Yeni Hayat, Atatürk Havalimanı’nda 45 kişinin öldüğü 236 kişinin de yaralandığı terör örgütü IŞİD’in bombalı katliamına ilişkin haberlerinde,150 canlı bombanın bulunması, sorumluların istifası çağrısında bulunulmuştu.