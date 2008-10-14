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Yaşam

1 yılda 24 kadın kocası tarafından öldürüldü

Eğitimi, ekonomik durumu ne olursa olsun kadınlar hep şiddete uğruyor. Erkekler, kıskançlık, boşanma isteği ya da anlık öfkelerle öldürüyor.

14 Ekim 2008 03:00

Eğitimi, ekonomik durumu ne olursa olsun kadınlar hep şiddete uğruyor. Erkekler, kıskançlık, boşanma isteği ya da anlık öfkelerle öldürüyor.

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada en acımasız haliyle devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; her üç kadından biri dövülüyor ya da tecavüze uğruyor, her beş dakikada da bir kadın cinsel taciz ya da şiddete maruz kalıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün araştırmasına göre ise cinayet kurbanı kadınların yüzde 70'i eşleri tarafından öldürülüyor.
Türkiye'de bir yıl içinde sadece basına yansıyan kadın cinayetlerinin sayısı 24'ü buldu. Eğitimi ve ekonomik durumu ne olursa olsun, kıskançlık, tek taraflı boşanma isteği ya da anlık öfkelerle erkekler öldürüyor. Cinayet aracı ise genelde bıçak ya da tabanca oluyor. (Sabah)

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