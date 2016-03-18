1 yılda 2 milyon kutu ilaç içtik

Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre 2 milyon 46 bin kutu ilaç tüketildi. Yapılan araştırmalar bilinçsiz ve gereksiz yere kullanılan ilaçların sağlığa verdiği zararların arttığını gösteriyor.

Milliyet'ten Tülin Açıkbaş'ın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’nın gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek için 2014’te başlattığı ‘Akılcı İlaç Eylem Planı’, poliklinik hizmetine dönüştü. Akılcı İlaç Polikliniği’nde birden fazla hastalığı bulunan ve sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan hastaların reçeteleri ücretsiz olarak yeniden düzenleniyor. Akılcı İlaç Polikliniği, alışılmışın dışında hizmet veriyor. Poliklinik doktorları, kronik hastalıkları nedeniyle çok sayıda ilaç kullanmak zorunda olan hastaların reçetelerini adeta muayene ediyor. Aynı etkiye sahip veya bir arada alınmaması gereken ilaçlar belirleniyor ve gerekirse doz, kullanım süresi, saat aralığı yeniden düzenleniyor.

Maliyeti 19 milyar TL

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde açılan Akılcı İlaç Polikliniği, ücretsiz olarak hasta kabul etmeye başladı. Doç. Dr. Mahmut Çivilibal, yeni sistemi anlattı:

“Kronik hastalıkların tedavisi uzun dönemlidir. Hasta tedaviye tek reçeteyle başlar ancak bu sayı hastalığın seyri ve eşlik eden diğer sorunların sayısına göre artabilir. Günümüzde hastanelere ve hekimlere ulaşmanın da çok kolaylaştığını düşünürsek, ister istemez ilaç tüketiminde inanılmaz bir artış var. Türkiye’de 2015’te 2 milyon 46 bin kutu ilaç tüketildi. Bu ilaçların toplam maliyeti 19 milyar 349 milyon lira oldu. Yıllık tüketimde ise kişi başına 25 kutu ilaç düştü. Oysa bu rakam 2012’de 10 kutuydu.”

‘Gereksiz yüklemeler’

Özellikle tansiyon, kalp, diyabet ve astım gibi kronik hastalığı olanların reçetelerinde aynı özelliklere sahip çok sayıda ilaçla karşılaştıklarını söyleyen Çivilibal, “Reçetelere baktığımızda genellikle tedavinin bir yerde aksatılmasından, çok sayıda doktora muayene olunmasından veya unutkanlık kaynaklı ilaç hatalarıyla karşılaşıyoruz. Maalesef toplumumuzda ‘çok ilaç içmek iyileştir’ gibi yanlış bir algı mevcut. Özellikle kalp hastalarında gereksiz yere tansiyon ilacı kullanımı çok yaygın. Kolestrol ilaçlarının kullanımında da hayati hatalar yapılabiliyor. Çocuklara ise gereksiz yere vitamin yükleniyor” dedi.