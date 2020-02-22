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1 yılda 123 çocuk direksiyon başında hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden çocukların 6’sı 10 yaşından küçük, 21’i 10-14 yaş arasında.

22 Şubat 2020 15:38

Çocuk ölümlerinin araştırılması için Ekim 2019’da Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyona sunulan raporda göre, 1 yılda 123 çocuğun direksiyon başında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Sait Özsoy tarafından komisyona sunulan rapor 2018’de 123 çocuğun direksiyon başında hayatını kaybettiğini, 8 bin 773 çocuğun ise yaralandığını ortaya çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların 6’sı 10 yaşından küçük, 21’i 10-14 yaş arasında, 96’sı ise 15-17 yaş arasında. Trafik kazalarında sürücü, yolcu ya da yaya olarak ölen çocukların toplam sayısı ise 665 oldu.

En büyük neden hastalık

55 bin 611 çocuk ise trafik kazalarında yaralandı. Rapora göre, 2019 ’da Türkiye nüfusunu oluşturan 83 milyon 154 bin 997 kişiden 22 milyon 920 bin 422’si 0-17 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor. Yani nüfusun yüzde 22’si çocuk. 0-17 yaş çocuk ölümlerinin yaygın nedenleri; solunum, dolaşım endorkin, sinir sistemi sorunları ve benzeri hastalıklar. Bu hastalıklar yüzünden 14 bin 884 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme ve yaralanma gibi dış nedenlerle hayatlarını kaybeden çocukların sayısı ise 1950 oldu.

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