1 yılda 123 çocuk direksiyon başında hayatını kaybetti

En büyük neden hastalık

55 bin 611 çocuk ise trafik kazalarında yaralandı. Rapora göre, 2019 ’da Türkiye nüfusunu oluşturan 83 milyon 154 bin 997 kişiden 22 milyon 920 bin 422’si 0-17 yaş aralığındaki çocuklardan oluşuyor. Yani nüfusun yüzde 22’si çocuk. 0-17 yaş çocuk ölümlerinin yaygın nedenleri; solunum, dolaşım endorkin, sinir sistemi sorunları ve benzeri hastalıklar. Bu hastalıklar yüzünden 14 bin 884 çocuk hayatını kaybetti. Zehirlenme ve yaralanma gibi dış nedenlerle hayatlarını kaybeden çocukların sayısı ise 1950 oldu.