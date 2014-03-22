Ceren 1 yıl önce orgalarını bağışladı, 5 kişiye hayat verdi

Antalya’da motor kazasında hayatını kaybeden üniversiteli Ceren Ezgi Durgun, 5 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Ceren bir yıl önce organlarını bağışlamıştı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Ceren Ezgi Durgun, geçen cumartesi gecesi arkadaşı Berk Işıl ile birlikte motosikletle gezintiye çıktı. Hürriyet Caddesi üzerinde Ceren Ezgi Durgun’un hırkası arka tekerleğe dolanınca motosiklet takla attı. 5 gün yaşam mücadelesi veren Durgun’un, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.AÜ Hastanesi organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü yakınları, Durgun’un 1 yıl önce tüm organlarını bağışladığını belirterek, bu vasiyet üzerine organlarını bağışlama kararı verdiklerini kaydetti.

Türkiye’nin her bölgesine gitti

Organ nakil merkezinde ameliyata alınan Ceren Ezgi Durgun’un karaciğeri, karaciğer yetmezliği yaşayan 14 yaşındaki Cumali Karataş’a nakledilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Durgun’un bir böbreği AÜ Hastanesi’nde 16 yaşındaki Gülben Ece Yenginol’a, diğer böbrek ve pankreas Fethiye’den Antalya’ya gelen 35 yaşındaki Elif Çoban’a, kalbi AÜ Hastanesi’nde 24 yaşındaki Ethem Çelebi’ye, akciğeri ise İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde organ bekleyen 41 yaşındaki Perihan Aksoy’a nakledildi. Ceren Ezgi Durgun’un kornealarının ise henüz saptanamayan iki hastaya nakledileceği belirtildi.