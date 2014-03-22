T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ceren 1 yıl önce orgalarını bağışladı, 5 kişiye hayat verdi

Üniversiteli Ceren Ezgi Durgun, 1 yıl önce tüm organlarını bağışladı. Trafik kazası geçirdikten sonra 5 gün yaşam mücadelesi veren Ceren'in organları 5 kişiye umut oldu

22 Mart 2014 11:01

Antalya’da motor kazasında hayatını kaybeden üniversiteli Ceren Ezgi Durgun, 5 kişiye can, 2 kişiye ışık oldu. Ceren bir yıl önce organlarını bağışlamıştı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Ceren Ezgi Durgun, geçen cumartesi gecesi arkadaşı Berk Işıl ile birlikte motosikletle gezintiye çıktı. Hürriyet Caddesi üzerinde Ceren Ezgi Durgun’un hırkası arka tekerleğe dolanınca motosiklet takla attı. 5 gün yaşam mücadelesi veren Durgun’un, dün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.AÜ Hastanesi organ nakil koordinatörlerinin görüştüğü yakınları, Durgun’un 1 yıl önce tüm organlarını bağışladığını belirterek, bu vasiyet üzerine organlarını bağışlama kararı verdiklerini kaydetti.

 

Türkiye’nin her bölgesine gitti

 

Organ nakil merkezinde ameliyata alınan Ceren Ezgi Durgun’un karaciğeri, karaciğer yetmezliği yaşayan 14 yaşındaki Cumali Karataş’a nakledilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Durgun’un bir böbreği AÜ Hastanesi’nde 16 yaşındaki Gülben Ece Yenginol’a, diğer böbrek ve pankreas Fethiye’den Antalya’ya gelen 35 yaşındaki Elif Çoban’a, kalbi AÜ Hastanesi’nde 24 yaşındaki Ethem Çelebi’ye, akciğeri ise İstanbul Koşuyolu Hastanesi’nde organ bekleyen 41 yaşındaki Perihan Aksoy’a nakledildi. Ceren Ezgi Durgun’un kornealarının ise henüz saptanamayan iki hastaya nakledileceği belirtildi.

 

ETİKETLER

ceren ezgi durgunorgan bağışıantalyatrafik kazasıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24