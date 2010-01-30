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Yaşam

1 yıl dolmadan boşanma yok

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açıldığı tarihte 1 yıllık evlilik süreleri dolmayan çiftlerin boşanamayacağına hükmetti.

30 Ocak 2010 02:00

T24 - Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davası açıldığı tarihte 1 yıllık evlilik süreleri dolmayan çiftlerin boşanamayacağına hükmetti.


Malatya’da yaşayan E.Y., 26 Mart 2007’de, eşi D.Y.’den boşanmak için Malatya 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme de boşanma davasını tarafların boşanma konusunda anlaştıklarına dair beyanları doğrultusunda kabul etti. Karar, temyiz edilmediği için kesinleşti. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma davasıyla ilgili yerel mahkeme kararlarının kanun yararına bozulmasını istedi. Bunun üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı bozdu. Kararda, Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi anımsatıldı. Kararda, bu maddede, “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır” hükmünün yer aldığı belirtildi. Davanın açıldığı tarihte çiftin evliliklerinin 1. yılının dolmadığına işaret edilen kararda, bu nedenle boşanma davasının kabul edilemeyeceği kaydedildi. Kararda, boşanmaya ancak evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunun tespiti halinde karar verilebileceği, yerel mahkemenin ise bu durumu araştırmadan davayı karara bağladığı ifade edildi.

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