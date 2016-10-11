1 yaşındaki bebek kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Şanlıurfa’da kolunu kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu 1 yaşındaki çocuk, ambulansa bindirilerek kıyma makinesiyle birlikte hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan çocuğun elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. Annesinin elektrikli kıyma makinesini kullandığı sırada kolunu makineye sokan 1 yaşındaki Mümin Ahmet Emin, kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Kolu bilek kısmından itibaren makineye sıkışan çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye itfaiye çağırıldı



Doktorlar, hastaneye getirilen çocuğun kolunu kıyma makinesinden çıkaramayınca itfaiyeye haber verildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, çocuğun kolunu sıkıştığı yerden çıkartmak için yoğun çaba harcadı. Ambulansla hastaneye gelen anne, kapıda çocuğunun kolunun makineden çıkartılmasını bekledi. Sakinleşmekte zorlanan anneye hastanede bulunan vatandaşlar destek olmaya çalıştı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatsüren çalışmasının ardından kıyma makinesinin üst kısmı dişlilere kadar spiral makinesiyle kesilerek çocuğun kolu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay yaşandığı sırada evde olmadığı öğrenilen baba Ahmet Emin, özel bir araçla hastaneye geldi. Baba, itfaiye ekiplerinin verdiği kıyma makinesini kucaklayarak hastaneden çıkartıp çöpe attı. Tedavi altına alınan çocuğun elinde ve parmaklarında kopma olmadığı, sadece parmaklarının ezildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.