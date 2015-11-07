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Sağlık

1 yaşındaki bebeğin lösemi zaferi

Hücrelerle savaşacak şekilde modifiye edilen donör hücresiyle ölümden kurtuldu

07 Kasım 2015 12:44

İngiltere’de 1 yaşındaki bebek Layla, genetik olarak kanserli hücrelerle savaşacak şekilde modifiye edilen donör hücreleriyle halk arasında 'kan kanseri' olarak bilinen lösemi hastalığından kurtuldu.

Hürriyet’in haberine göre İngiltere’de ileri derecede lösemi (kan kanseri) hastası olan ve tüm çareleri tükenen 1 yaşındaki kız çocuğu sağlıklı bir donörden alınan hücrelerin lösemili hücrelerle savaşacak şekilde genetik modifiye edildikten sonra hastaya nakledilmesi sayesinde iyileşti.

Söz konusu genetik tedavinin ilk kez uygulandığı ve başarılı sonuç alındığı; tedavi yaygınlaşmadan önce başarının tekrarlanması gerektiği belirtildi.

 

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