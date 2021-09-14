1 yaşında okumayı öğrendi; 13 yaşında havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi oldu

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ABD'de 1 yaşında okumayı, 2 yaşında bölme işlemlerini öğrenen Caleb Anderson şimdi 13 yaşında, Georgia Tech Üniversitesi'nde havacılık ve uzay mühendisliği öğrencisi oldu.

CBS'de yer alan habere göre, dokuz aylıkken işaret dilini öğrenen Anderson, 1 yaşında okumayı çözdü. Yaşıtlarından çok daha hızlı öğrenen Anderson, 12 yaşında üniversiteye kabul aldı.

Üniversitede zorlandığını söyleyen Anderson "Burada ortalama olduğumu düşünüyorum." dedi.

Anderson, uzun vadeli hedeflerinin Georgia Tech'ten yüksek lisans diploması almak, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'te çalışmak ve sonunda kendi şirketini kurmak olduğunu söyledi.

"Aslında çok zeki değilim" diyen Anderson, karşılaştığı bilgileri herkesten daha hızlı kavradığını söyledi.