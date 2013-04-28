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Yaşam

1 yaşında bebek uçakta öldü

Uyuduğu sanılan bebeğin nefes almadığını keşfeden anne sinir krizi geçirdi

28 Nisan 2013 22:04

Irak'tan İstanbul'a gelen uçakta uyuduğu zannedilen bebek uçağın inmesinin ardından nefes almadığı anlaşıldı. Çocuğu kucağında ölen anne sinir krizi geçirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan İbrahim Yıldız'ın haberine göre, Ameer Sadeq, babası Abdulrıdha ve annesi Allawi Hameed ile birlikte Irak Havayolları'na ait bir uçakla saat 13.55'de Bağdat'tan İstanbul'a geldi. İddiaalara göre, bebeğinin uyuduğunu zanneden anne Allawı, çocuğunu kucağına alıp uçaktan indi. Valizlerini aldıktan sonra Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı'nda banklarda oturan anne Allawı, bebeğinin nefes almadığını fark etti ve durumu oradaki polislere söyledi. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 1 yaşındaki Ameer Sadeq Hameed'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Bebeğin üstü battaniye ile örtülürken, anne Allawı sinir krizi geçirdi.

Acılı anneyi, baba Abdulrıdha teskin etmeye çalıştı. Bebeğin cesedi savcılığın incelemesinden sonra, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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