1. Uluslararası İstanbul Bale Yarışması…

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü organizasyonuyla, 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projesi olarak düzenlenen 1. Uluslararası İstanbul Bale Yarışmasının gala gecesi ve ödül töreni, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapıldı.

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.Günay, "Türkiye'de ilk kez uluslararası düzeyde bir bale yarışması yapıyoruz. Bunun İstanbul'a çok yakıştığını ve gelenekselleşmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının böyle bir projeye ev sahipliği yapmasının çok anlamlı olduğunu dile getiren Günay, 2010'a giden bu süreçte İstanbul'un, çeşitli sahne sanatlarına ev sahipliği yapacak, yeni sanat mekânlarına kavuşacağını umduğunu söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen de yarışmanın, Türk balesinin hangi düzeye geldiğini gösterdiğini ifade ederek, bu yarışmayla Türk balesinin yeni yıldızlarının ortaya çıkacağını söyledi.



Büyükler Kategorisi ikincisi Burak Serkan Cebeci ödülünü, Bolşoy balesinin prima dansçısı Ekaterina Maximova'dan aldı



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Komitesi Başkanı Nuri Çolakoğlu ise Avrupa'dan 400 yıl daha geç kalmış olarak Türkiye'ye gelen bale sanatında, 60 yılda önemli bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Çolakoğlu, 2010'a kadar yarışmayı kararlı bir şekilde yürütüp, ondan sonra da yarışmayı İstanbul'un sanat ajandasına eklemek istediklerini söyledi. Törende, Türk balesinin 60. yılı anısına bir sinevizyon gösterisi de gerçekleştirildi.

Yarışmanın ödülleri… Törende, daha sonra yarışmada "İstanbul Grand Prix Ödülü"nü kazanan, Türkiye'den genç yetenek Kadir Okurer'e ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Günay verdi.

-Yarışmanın "büyükler" kategorisinde birinciliği kazanan Moldovalı sanatçı Christina Terentieva ödülünü eski Bolşoy Balesi Direktörü Vladimir Vasiliev'den, ikinci Burak Serkan Cebeci Vasiliev'in eşi ve Bolşoy Balesi'nin prima dansçısı Ekaterina Maximova'dan, üçüncü Burcu Olguner de Nuri Çolakoğlu'ndan aldı.

-"Küçükler" kategorisinde ise birinci olan İtalyan genç yetenek Davida Dato'ya jüri başkanı Charles Jude, ikinci Eldar Sarsembaev'e Rengim Gökmen ve üçüncü Balkiya Zhanburchinova'ya ise yarışmanın sanat direktörü Nilay Yeşiltepe Güngör ödüllerini sundu.

Türk balesinin kurucusu "Dame Ninette de Valois" adına jüri özel ödülüne layık görülen Yücel Emre Kaynarsu'ya ödülünü, Devlet Sanatçısı balerin Meriç Sümen Kanan verdi.

Yarışmada "Yükselen Dansçı Ödülü", Bulgaristan'dan Christina Aleksandrova Chochanova'ya, Dance Europe Magazine editörü Emma Menning tarafından verildi.

Bu arada, "İstanbul Grand Prix Ödülü"nü kazanan Kadir Okurer'e, Münih Bale Akademisi Heinz Bosl Vakfı adına 2 yıllık tam öğrenim bursu, jüri üyesi Konstanze Vernon tarafından sunuldu.

Yarışmada, "İstanbul Grand Prix Ödülü" sahibi ve "büyükler" kategorisi birincisi ile Devlet Opera ve Balesi'nde misafir sanatçı olmak üzere sözleşme imzalanacağı belirtildi.

"İstanbul Grand Prix Ödülü" için 6 bin avro, yarışmanın "büyükler" kategorisinde birinci olan yarışmacıya 4 bin avro, ikinciye 3 bin avro, üçüncüye 2 bin avro para ödülü verildi.

"Küçükler" kategorisinde birinci olan yarışmacı 3 bin avro, ikinci olan yarışmacı 2 bin avro ve üçüncü olan yarışmacı bin avro aldı.

Geceye, bale ve dans dünyasının efsane ismi eski Bolşoy Balesi Direktörü Vasiliev ve eşi Bolşoy Balesi'nin prima dansçısı Ekaterina Maximova onur konuğu olarak katıldı.

Türkiye'den birçok başarıya imza atmış, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış "Türk Bale Yıldızları" da gösteri sundu. Gala gecesinde ayrıca, ödül almaya hak kazanan dansçılar da birer parçayla sahne aldı.