1 ton üzüm ile 4 metrelik üzüm salkımı oluşturdular

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen 12\'nci Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali\'nin simgesi üzüm salkımı figürü için 1 ton yaş üzüm kullanıldı.

Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali\'nin 12\'ncisi bugün başladı. Öncesinde, festivalin simgesi dev üzüm salkımı figürü, 1 ton yaş üzüm kullanılarak yapıldı. Dev salkım, Sarıgöl Belediyesi önündeki havuzun kenarına konuldu. Devasa üzüm salkımı, ilçeye ziyarete gelen misafirlerin de ilgisini çekti. Bazı kişiler, hatıra fotoğrafı çekti.

Sarıgöl Belediye Başkanı MHP\'li Necati Selçuk, \"Bu yıl sultaniye üzüm festivalimizin 12\'ncisini yapmaktayız. Festivalimiz 7-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İlk gün dışarıdan gelen esnafımız stantlarını açacak. Akşam Ankaralı Serpil ve Hüseyin Kağıt, konser verecek. Diğer günler de çeşitli etkinlikler ve konserlerimiz olacak. Üzüm bizim her şeyimiz. Ovamızdaki üreticiler üzümle yatıp, üzümle kalkmakta. Festivalimizin sembolü sultaniye üzüm için bu yıl 1 ton yaş üzümden salkım yapıldı. 4 metrelik figür ortaya çıktı. Gece ışıkla desteklenerek, güzel bir görsel ortaya çıktı\" dedi.

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