1 ton 352 kiloluk boğa 28 bin liraya alıcı bekliyor

Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Kurban Bayramı için kurulan hayvan pazarının gözdesi olan 1 ton 352 kiloluk \'Akpolad\' adlı boğa, 28 bin liraya alıcı bekliyor.

Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan hayvan pazarında 2.5 yaşındaki 1 ton 352 kilo ağırlığındaki boğa görenlerin ilgisini çekiyor. Yetiştiricisi Ali Akpolad, pazarın gözdesi olan boğa için 28 bin lira fiyat belirledi. Pazarda \'Akpolad\'ın emsalinin olmadığını söyleyen Ali Akpolad şöyle dedi:

\"Şu ana kadar pazara bir emsali daha girmedi. Ağırlığı 1 ton 352 kilogram. Buzağıdan itibaren özel yetiştirdik. Simental grubu bir tosun. Alıcılarını bekliyoruz. Esnaf arkadaşlardan, diğer kurban alıcılarından bakanlar var, fotoğraf çektirenler var. En son 23 bin lira teklif ettiler ama ben 28 bin lira gibi bir rakam düşünüyorum. Yoksa kesim yapıp etini satmayı düşünüyoruz. Ticaret Borsamız canlı kilo fiyatlarını bugün 20 lira olarak açıkladı. Pazarlık usulü olursa, tanıdık bildik kişiler veya iş adamlarımıza fiyatta biraz daha esneklik yapabiliriz.\"



FOTOĞRAFLI